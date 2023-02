Va fi China forta dominanta a secolului?

Nu exista indoiala ca lumea secolului XXI va fi, in cele din urma, dominata de uriasa forta economica a Chinei.

Aceasta realitate devine evidenta pentru oricine face o analiza logica privind uriasul potential strategic al tarii si investitiile la care s-a angajat in infrastructura, cercetare, dezvoltare, precum si in cele militare, este de parere fostul vice-cancelar al Germaniei, Joschka Fischer, intr-un comentariu pe Project Syndicate.

China da intregului glob semnalul ca omenirea intra in secolul Asiei de Est si de Sud-Est.

Perspectiva prospera a acestei zone nu este motiv de ingrijorare pentru tarile dezvoltate de astazi. Dimpotriva, ar fi fost mult mai rau daca aceasta uriasa zona, cea mai populata a lumii, ar fi avut nevoie de ajutorul si nu de parteneriatul celor dezvoltati. Singura care poate constitui o preocupare este valorea spre care isi cauta societatea chineza calea viitorului.

Politica oficiala a Chinei a vizat, inca din anii '70, patru valori de modernizare: industria, tehnologia, agricultura si armata. Din pacate, politica oficiala a Chinei nu tine seama de cea de a cincea valoare, la fel de importanta, de care s-ar putea sa depinda chiar celelalte patru: democratia si statul de drept.

Problema pentru chinezi este ca autoritatile n-au nici interesul si nici dorinta sa piarda monopolul puterii. Ba, dimpotriva, adoptarea unui sistem pluralist ar putea genera tensiuni politice si ar tulbura sub multe aspecte autoritatea partidului monopol.

De aceea, China considera ca orice aluzie la democratie si la drepturile omului este un adevarat cal troian, pe care cineva din Occident il strecoara pe furis in cetatea monopolului de stat.

Potentialul economic si jocurile politice

Poate ca este cazul sa ne amintim cu acest prlej de "valorile asiatice", gandite de Singapore si Malaezia, acum trei decenii. Atunci, ele isi aveau logica lor. Acest concept justifica regimurile colectiviste si autoritare, ca singurul precept opozabil valorilor din vest, considerate agresive.

Estul se simtea dator sa demonstreze ca are propria sa strategie de supravietuire, ca dispune de o replica economica originala intr-un joc politic general.

Astazi, insa, China, devenita puternica, nu are nevoie de strategii pentru a-si mentine supravietuirea. Ea se impune oricum si mai curand este interesata sa demonstreze ca uriasul ei potential economic are alte surse decat niste jocuri politice.

O asemenea pozitie ar face-o credibila in fata intregii lumi si atragatoare in fata unor state mai mici, care au toate motivele sa fie cel putin prudente.

Afirmandu-se numai prin autoritate, China indeamna tarile mai mici sa adopte pozitii defensive in fata unei potentiale hegemonii, care ar putea deveni amenintatoare. Ele asteapta, mai curand, o mana cooperanta, decat una hegemonica.

Invataturi din experienta URSS

Avem deja experienta istorica a Uniunii Sovietice, care n-a rezistat cu hegemonia in razboiul rece si a trebuit sa capituleze in fata valorilor bazate pe democratie si pe drepturie omului, primite cu bucurie de toate statele mai mici, aflate in zona de influenta sovietica.

Ca sa fim corecti, trebuie sa recunoastem ca triumful Statelor Unite in Razboiul Rece n-a constat in superioritatea militara, care nici n-a fost pusa la incercare. Triumful a rezultat din influenta care a atras adeziunea unei multimi, ce n-a mai putut fi constransa prin mijloacele politienesti clasice.

China se afla in momentul crucial, cand trebuie sa-si aleaga calea viitorului. Ea are in fata valorile traditiilor antice, bazate pe autoritate, experienta trecutului recent, cu baze asemanatoare, dar si valorile statului de drept, ale dreptului omului, democratiei si pluralismului, care au depasit si lumea antica si trecutul apropiat.

China se afla in fata celui de "al cincilea domeniu al modernizarii". Este unica ocazie sa devina, cu adevarat, marea putere economica a secolului XXI.

Are toate sansele sa devina, dar si riscurile sa rateze. O privire globala sugereaza ca un rateu al Chinei ar fi rateul tuturor.

