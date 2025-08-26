Zi istorica pentru Romania - Dar cum arata economia?

Votul pentru viitorul presedinte al Romaniei s-a incheiat duminica seara. Insa cum arata economia tarii noastre in ziua in care am aflat cine va ajunge in scaunul de la Cotroceni?

Ziare.com a analizat evolutia a cinci dintre cei mai importanti factori macroeconomici in acest an.

Crestere economica

Romania a inregistrat, in trimestrul al treilea din 2014, o crestere economica de 1,9% fata de trimestrul anterior, potrivit datelor publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS).

Comparativ cu trimestrul al treilea din 2013, avansul a fost de 3,2% pe seria bruta si de 3,3% pe seria ajustata sezonier. In primele 9 luni ale anului, PIB-ul a crescut cu 2,8% fata de perioada similara a anului anterior.

Datele publicate vineri de INS reprezinta estimari semnal, astfel ca aceste cifre pot suferi rectificari.

Estimarile initiale aratau ca, in primele doua trimestre ale anului, Romania a inregistrat o scadere a PIB-ului, ceea ce insemna ca am intrat in recesiune tehnica. Insa INS a revizuit aceste date, potrivit comunicatului publicat vineri.

"In urma revizuirii seriei brute conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010) si a seriei ajustate sezonier, produsul intern brut a scazut in trimestrul II 2014 cu 0,3% fata de trimestrul I 2014 si a crescut in trimestrul I 2014 cu 0,5% fata de trimestrul IV 2013", se arata in comunicatul INS. In concluzie, Romania NU a fost in recesiune in tehnica.

Presedintele INS Tudorel Andrei a mentionat, vineri, intr-o interventie telefonica la Digi 24, ca revizuirile reprezinta o procedura obisnuita si ca s-a intamplat si in cazul altor tari ca estimarile sa arate initial o scadere a PIB-ului, iar apoi o crestere.

Pe de alta parte, analistul Dragos Cabat a sustinut, la B1 TV, ca avansul de 1,9% in trimestrul al treilea este mult prea mare comparativ cu celelalte trimestre. In plus, economistul Florin Citu a scris pe Facebook ca "la ce ajustari sunt pentru trimestrele 1 si 2, cifra pentru trimestrul 3 este irelevanta".

Aurelian Dochia, membru in Consiliul de Administratie al BRD - Groupe Societe Generale, a spus la Digi 24 ca "datele INS sunt mult mai mari decat se astepta toata lumea. Se stia ca va fi o crestere, dar totusi nivelul acestei cresteri este foarte mare, si, intrucat este vorba si de anumite schimbari in metodologia statistica, mie personal nu mi-e foarte clar ce provine din schimbari de calcul, oricum, este bine ca este crestere".

Profesorul universitar de economie Bogdan Glavan considera ca "sunt cifre surprinzatoare care nu exprima tendinta pe termen lung a economiei", in timp ce Mircea Cosea apreciaza "trendul pozitiv".

Romania a avut cea mai mare crestere procentuala din randul Uniunii Europene (UE), in trimestrul al treilea fata de trimestrul al doilea, si s-a aflat pe locul al doilea, dupa Polonia, fata de aceeasi perioada a anului trecut. Insa trebuie mentionat faptul ca PIB-ul tarii noastre nu se poate compara cu cel al Germaniei. Desi a avansat cu doar 0,1% iulie-septembrie, produsul intern brut al celei mai mari economii europene e de 19 ori mai mare in valoare nominala decat al Romaniei.

Deficit bugetar

Premierul Victor Ponta a dat asigurari ca deficitul bugetar va ramane sub 2% in acest an, in ciuda cheltuielilor realizate in ultima vreme. La rectificarea realizata cu cateva zile inaintea debutului campaniei electorale, el a acordat autoritatilor locale suma de 1,1 miliarde de lei.

Seful Guvernului a promis totodata fonduri suplimentare, majoritatea din bugetul anului viitor.

Totusi, institutiile internationale au tras un semnal de alarma. "Romania a facut un efort urias pentru a-si face economia mai puternica si mai rezistenta la socuri si de aceea este extrem de important ca tara sa nu puna in pericol acest progres considerabil", a transmis Guillermo Tolosa, reprezentantul FMI in Romania si Bulgaria.

Pe de alta parte, Comisia Europeana a avertizat in prognoza de toamna publicata pe 5 noiembrie ca, in lipsa unor noi masuri de crestere a veniturilor sau de reducere a cheltuielilor, deficitul bugetar va ajunge la 2,8% in 2015, depasind astfel foarte mult tinta propusa, de 1,4%.

Klaus Iohannis a declarat, joi, ca anul viitor vom avea cresteri de impozite si taxe, mentionand ca afirma acest lucru cu toata responsabilitatea si ca, potrivit estimarilor ACL, pentru a se plati tot ce s-a promis (cum ar fi reducerea CAS sau cresterile de pensii), se ajunge la un deficit de 3%.

"Din cauza gestionarii catastrofale a finantelor publice de catre Guvernul Ponta, la anul vom avea cresteri de impozite si taxe. Guvernul care va fi pus in 2015 va trebui sa scoata banii de undeva", a mai spus Iohannis intr-o conferinta de presa.

Inflatie

Romania a fost, in luna octombrie 2014, tara cu cea mai mare rata anuala a inflatiei din Uniunea Europeana (1,8%), pentru a doua luna consecutiv, in conditiile in care in UE rata anuala a inflatiei a crescut de la 0,4% in luna septembrie la 0,5% in luna octombrie, iar in zona euro a urcat de la 0,3% la 0,4%, arata datele Eurostat.

In noiembrie anul trecut, rata anuala a inflatiei in Romania a fost de 1,3%.

Pe de alta parte, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a redus prognoza de inflatie atat pentru acest an, de la 2,2% la 1,5%, cat si pentru anul viitor, de la 3% la 2,2%.

In discursul legat de raportul pe inflatie, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a explicat ca institutia centrala a modificat prognozele in special in contextul ieftinirii titeiului pe plan international, pe fondul unei oferte mari din Statele Unite ale Americii, dar si al scaderii pretului la legume si fructe datorita importurilor redirectionate pe piata romaneasca din cauza embargoului impus Rusiei.

Pentru anul viitor, el a anuntat o scadere a inflatiei in primul trimestru pana la 1,1%, iar ulterior va ajunge in jurul tintei de 2,5%.

In timpul primei dezbateri televizate, premierul Victor Ponta s-a laudat ca inflatia a ajuns la cel mai mic nivel din ultimul sfert de secol: "Inflatia, 1,5%, cea mai mica din ultimii 25 de ani. Cresterea economica de 2,5%. Romania cu mine presedinte, Tariceanu premier si USL la guvernare va continua sa fie cea mai performanta economie din regiune".

In replica, Iohannis s-a aliniat pozitiei Comisiei Europene, care a emis cateva avertismente pentru Romania, in special legate de deficit si cresterea birurilor. "Nu este primul semnal de alarma tras din afara. Sunt foarte ingrijorat fata de 2015", a spus Iohannis.

Curs valutar

Euro a fost cotat de Banca Nationala a Romaniei, in primul trimestru din 2014, in intervalul 4,55 - 4,43 lei/unitate, pe fondul crizei din Ucraina, care a determinat o depreciere a tuturor monedelor din regiune.

Ulterior, din aprilie pana in iulie, leul a castigat teren, euro coborand la mijlocul lunii iunie pana la 4,4375 lei/unitate.

Cum explica BNR aceasta apreciere a monedei nationale? "Intra capitaluri. E criza in Ucraina, pleaca bani de acolo, dar nu se duc in Turcia. Probabil ca vin la noi. Multi se bucura. Leul, avand numeroase momente de apreciere, o mare parte a populatiei, care a luat credite in valuta in etapele de depreciere, a iesit in castig...

Se mai bucura, acum, importatorii. Si sunt ceva mai tristi exportatorii, daca nu s-au protejat la timp", a explicat Adrian Vasilescu, consilier al guvernatorului BNR, la Realitatea TV. Acesta a adaugat ca BNR isi rezerva dreptul de interventie atunci cand e nevoie.

Ulterior, din august pana in noiembrie, cursul s-a mentinut in intervalul 4,4375 - 4,3750 lei/unitate, iar euro s-a apropiat in aceasta luna de limita superioara a acestuia.

Somaj

Rata somajului a scazut la 6,7% de la 7,2% in trimestrul al doilea. Astfel, rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) a fost de 61,2%, iar rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 66,0%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS).

Cifra este cu 4% mai mica fata de tinta de 70% stabilita in contextul Strategiei Europa 2020.

In trimestrul II al anului 2014, populatia activa a Romaniei era de 9,302 milioane de persoane, din care 8,678 milioane de persoane erau ocupate si 624.000 de persoane erau someri.

Rata de ocupare a populatiei in varsta de munca (15-64 ani) de 61,2% a crescut fata de cea inregistrata in trimestrul anterior (1,7 puncte procentuale). Gradul de ocupare era mai mare pentru barbati (68,8%, fata de 53,6% pentru femei) si pentru persoanele rezidente in mediul rural (62,7% fata de 60,1% in mediul urban).

O problema si mai grava este pentru tineri, unde rata de ocupare a celor dintre 15 si 24 de ani a fost de 21,8%.

