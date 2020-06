Gazele pentru populatie s-au ieftinit pe bursa pana la 38 de lei/MWh, aproape jumatate fata de pretul reglementat

Ziare.

Vineri au avut loc primele tranzactii cu gaze pe BRM in baza programului de gas release stabilit de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei ( ANRE ), in vederea liberalizarii pietei de la 1 iulie.Astfel, prin contracte forward cu livrare in trimestrul al treilea al acestui an (iulie, august si septembrie) a fost tranzactionata o cantitate de gaze de 61.272 MWh, la pretul mediu ponderat de 38,1 lei pe MWh. Spre comparatie, pretul este mai mic cu 44% decat cel reglementat pentru populatie prin OUG 114/2018, respectiv 68 de lei pe MWh.Pentru gazele cu livrare in trimestrul al patrulea al anului, pretul mediu ponderat este de 56,9 MWh, la o cantitate de 237.728 MWh.De la 1 iulie, piata de gaze va fi complet liberalizata, iar ANRE a obligat producatorii sa vanda pe bursa 30% din productie , la anumite preturi de pornire.Pentru consumatorii casnici, facturile ar trebui sa scada cu 10-15% de la 1 iulie, cand piata va fi complet liberalizata, in caz contrar Guvernul urmand sa intervina, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu El a explicat ca, de la 1 iulie 2020, pretul gazelor pentru populatie nu va mai fi stabilit de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), ci se va forma liber."Evident ca trebuie sa avem grija ca furnizorii sa nu profite de aceasta situatie de inceput de liberalizare si ne vom asigura din acest punct de vedere. Din aceasta luna producatorii vor fi obligati sa intre intr-un program de gas release, sa puna pachete de vanzare la o luna, la trei luni, la sase luni si la un an la pretul de pornire a bursei de la Viena, care este, in momentul de fata, aproape de trei ori mai mic decat pretul actual cu care cumpara furnizorii, deci practic suntem convinsi ca va fi o scadere de pret, cel putin pe luna iulie, august, inclusiv la iarna pretul va fi mai mic decat achizitioneaza in acest moment furnizorii de pe piata si ne vom asigura ca aceasta scadere de pret se va regasi si in facturile romanilor, ale clientilor casnici", a spus oficialul guvernamental.Popescu a subliniat ca, in cazul in care cei doi mari furnizori, Engie si E.ON, care au 90% din piata, nu vor scadea preturile pentru populatie, autoritatile vor interveni pentru ca acest lucru sa se intample."Vom interveni prin Ordonanta de Urgenta in Guvern, pe Legea concurentei, si ne vom asigura ca reducerea de pret la producator sa se regaseasca si la cumparatorul final. Ma astept sa fie reduceri de 10-15% in piata si sunt furnizori care ofera aceasta reducere. Unii, mai mici, (ofera o reducere - n.r.) chiar si de 20%, pentru ca nu-si doresc sa piarda clientii. Ori, intre cei mari mi se pare deja ca este o intelegere anticoncurentiala, ei avand 90% din piata si nu fac nicio miscare pentru a reduce pretul clientilor finali", a continuat ministrul.Popescu a sfatuit consumatorii sa consulte comparatorul de preturi de pe site-ul ANRE, unde fiecare furnizor isi publica ofertele de pret.