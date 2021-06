Cine au fost victimele Anonymous inainte de Elon Musk

Cu toate acestea, se pare ca gruparea de hackeri nu mai este atat de credibila precum era in anii trecuti, considera presa internationala, avand in vedere ca nu a mai dus la bun sfarsit multe din amenintarile pe care aceasta le-a facut.Proiectul Chanology a fost cel care i-a facut arhicunoscuti pe hackeri, acesta fiind cel in care Anonymous a vizat delegitimizarea si degradarea influentei Bisericii Scientologice.Au atacat site-urile organizatiei, au publicat informatii secrete despre biserica.Dar in ultimii ani, succesele lor au fost mai putine, in timp ce amenintarile lor au fost numeroase. Obiectivele recente au inclus guvernul din Nigeria, departamentul de politie din Minneapolis si sistemul penitenciar din Thailanda. In toate cazurile, nu este clar ce lupte au reusit sa castige, potrivit CoinTelegraph. Eficacitatea sau legitimitatea eforturilor celor din Anonymous sunt aproape irelevante. Ideologia anonima si blockchain sunt doua miscari intelectuale care se suprapun, dar in cele din urma separate, iar incidente precum acest videoclip evidentiaza diferentele dintre cele doua.Bitcoin a fost fondat de un individ sau colectiv cu pseudonimul Satoshi Nakamoto. Satoshi a ales sa se indeparteze de creatia sa, eliberand tehnologia. Bitcoin nu are nevoie de ajutorul nimanui. Este o retea elegant conceputa, care va depasi cu siguranta "momentul Elon Musk".