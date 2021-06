Gruparea de hackeri Anonymous l-a luat la "tinta" pe Elon Musk: "Acum ti-ai intalnit adversarul. Suntem anonimi! Asteapta-ne!"

1/ WOW.



"In ultimii cativa ani te-ai bucurat de cea mai favorabila reputatie pentru ca ai atins dorinta pe care multi dintre noi o avem de a trai intr-o lume cu masini electrice si explorare spatiala", spune unul dintre hackeri intr-un videoclip, postat pe retele sociale sambata, citat de Mediafax. Recent... oamenii incep sa te vada ca pe un alt bogat narcisist , disperat de atentie", potrivit mesajului venit dupa ce Musk a postat inca un tweet despre Bitcoin, vineri."Bineinteles, si-au asumat riscul cand au investit si toata lumea tine cont si stie de volatilitatea in cripto, dar tweet-urile tale din aceasta saptamana arata o ignoranta clara fata de persoanele cu venituri medii", se arata in video. Anonymous, care s-a implicat de-a lungul timpului in atacuri cibernetice indreptate impotriva departamentelor de politie, politicieni, companii financiare si religii, a continuat sa lanseze ceea ce parea a fi un avertisment vag catre seful Tesla."Poate crezi ca esti cel mai inteligent, dar acum ti-ai intalnit adversarul. Suntem anonimi! Suntem legiune. Asteapta-ne", a spus hackerul. Musk nu a abordat direct amenintarea subtila, dar la aproximativ 20 de minute de la postarea grupului, Musk a scris pe Twitter : "Nu ucide ceea ce urasti, salveaza ceea ce iubesti".