ANPC, atac la site-urile de comert chinezesti, Temu si Shein

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) deruleaza o actiune de verificare a site-urilor de cumparaturi si aplicatii chinezesti care functioneaza ca o piata online, Temu si Shein, a informat institutia

„Actiunea se concentreaza asupra posibilelor practici comerciale incorecte ale comerciantilor, in relatia cu consumatorii, susceptibile sa deformeze, in mod esential, comportamentul economic al acestora, respectiv potentiale incalcari ale legislatiei orizontale privind siguranta produselor si protectia consumatorilor (reduceri neautentice) si practici agresive - interfete manipulatoare (dark patterns), vanzare sub presiune (pressure - selling), recompensarea implicarii unei persoane cu un produs sau serviciu cu un premiu (gamification), dar si alte aspecte (de exemplu, legate de siguranta produselor)", arata ANPC.

In acest context, si Risco.ro sfatuieste consumatorii care cumpara online de pe aceste site-uri sa se informeze cu atentie, inaintea achizitionarii unui produs, asupra caracteristicilor acestuia, preturilor afisate, costurilor de livrare, informatiilor despre comerciant sau modalitatilor de plata disponibile.

Inainte de incheierea achizitionarii, consumatorii trebuie sa verifice daca pe site-ul comerciantului exista informatii corecte si complete privind: datele sale de identificare (denumirea, adresa postala si electronica, numarul de telefon, numarul de inregistrare in registrul societatilor comerciale si cel de inregistrare fiscala etc.); caracteristicile esentiale ale produsului; pretul cu toate taxele incluse; cheltuielile de livrare, daca este cazul; modalitatile de plata si de livrare; perioada de valabilitate a ofertei sau a pretului; existenta si modul de exercitare a dreptului de denuntare unilaterala a contractului

„ANPC recomanda ca, in cazul in care intampinati o problema atunci cand faceti cumparaturi online, sa incercati o rezolvare directa cu operatorul economic, pe cale amiabila. Daca acest lucru nu functioneaza, va puteti adresa Directiei de Solutionare Alternativa a Litigiilor din cadrul ANPC https://anpc.ro, in cazul operatorilor economici cu sediu social pe teritoriul Romaniei. In cazul in care operatorul economic isi are sediul social intr-un alt stat european, consumatorii se pot adresa Centrului European al Consumatorilor din Romania https://eccromania.ro/, care va ajuta gratuit cand aveti probleme de protectia consumatorului cu un produs sau un serviciu achizitionat dintr-un alt stat european, va informeaza gratuit asupra drepturilor pe care le aveti in timpul unor calatorii in alt stat european si va ofera sprijin gratuit daca aveti o plangere impotriva unei companii europene, in vederea solutionarii problemei. In cazul in care solutionarea nu este posibila pe nicio alta cale, puteti formula o reclamatie accesand https://sesizari.anpc.ro/, in cazul operatorilor economici care au sediu social pe teritoriul Romaniei", conchide comunicatul de la Protectia Consumatorilor.

Problema e ca sunt destule magazine chinezesti care vand direct din China, inclusiv Temu, de exemplu, si chiar daca transferul bunurilor achizitionate dureaza destul de mult, preturile acestora sunt suficient de mici cat sa merite. Pe de alta parte, sistemele fiscale din Europa si Romania, provoaca aparitia unor preturi mari spre gigant in cazul produselor vandute din Romania de chinezii care platesc sumedenia de taxe si impozite impuse de statele europen.

