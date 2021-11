Cum își îmbolnăvește statul român propriile companii strategice (I). În plină pandemie, Tătaru a impus în conducerea Antibiotice Iași un ziarist cu probleme de integritate

Sub autoritatea Ministerului Sănătății sunt două companii: SC Antibiotice SA din Iași și Compania Națională Unifarm SA din București.

Antibiotice SA este deținută de Ministerul Sănătății (53%), SIF Oltenia (23%) și alți acționari (24%) și este cel mai mare producător de medicamente cu capital românesc.

Antibiotice Iași a fost înființată în 1955 și este printre puținele fabrici care au supraviețuit din vremea comunismului. Deși, după 1989, nu a fost ferită de noile politici, fabrica a scăpat ca prin minune de o privatizare dezastruoasă. Interesant este că amânarea privatizării s-a făcut chiar în perioada în care vicepreședinte al AVAS era Ioan Nani, matusalemicul director al Antibiotice Iași. După eșuarea privatizării ticluite de guvernul de atunci (exista suspiciunea că scopul era de fapt unul imobiliar și anume de a pune mâna pe cele 40 de hectare pe care le deținea compania ieșeană), Antibiotice SA s-a reorganizat și a reușit să aducă România pe locul întâi în lume la producția de nistatină, o substanță activă folosită în industria cosmetică și farma. Dar, o firmă de stat cu cât este mai profitabilă cu atât este mai căpușată. Să vedem cine administrează acum, în plină pandemie, compania strategică Antibiotice SA.

Prietenul comuniștilor de la Chișinău

În mai 2020, deși nu are nicio legătură cu industria farma sau cu medicina (fiind absolvent al Facultății de Fizică la Iași), Lucian Timofticiuc a fost numit ca administrator neexecutiv, reprezentant al Ministerului Sănătății în AGA, iar acum este președintele Consiliului de Administrație al Antibiotice Iași. Fizicianul Timofticiuc a fost și consilier personal al miniștrilor Sănătății Victor Sebastian Costache și Nelu Tătaru.

Victor Sebastian Costache (născut la Iași în 1974) este chirurg și a fost ministru al Sănătății în cabinetul Orban din 4 noiembrie 2019. În 26 martie 2020, chiar la începutul pandemiei, a demisionat. L-a urmat Nelu Tătaru (care era secretar de stat în minister) înlocuit apoi de Vlad Voiculescu pe 23 decembrie 2020. La cinci zile de la demisie, Costache a fost numit consilierul onorific al lui Tătaru.

În perioada decembrie 2019 – mai 2020, Timofticiuc (de loc din județul Vaslui, ca și Tătaru), a fost și reprezentantul Ministerului Sănătății în Adunarea Generala a Acționarilor Unifarm SA (cealaltă companie a Ministerului Sănătății).

Lucian Timofticiuc este patronul și directorul publicației vasluiene Vremea Nouă a cărui integritate a fost știrbită după ce un procuror l-a amendat pentru implicarea într-un dosar de șantaj de presă, iar în vara acestui an, o instanță a condamnat publicația și trei jurnaliști (printre care și directorul Timofticiuc) la plata unor daune de 41.000 de euro către un grup de firme, considerându-se că au fost acuzate într-o campanie de presă în mod nefondat și calomnios.

Lucian Timofticiuc se descrie în propriul CV și ca organizator al festivalului de bere din Iași din 1998 sau ca autor a peste 200 de povești și fabule. Dar nu aceste calități l-au propulsat în Ministerul Sănătății ci prietenia sa cu Nelu Tătaru. Din 2007, anul în care Tătaru a preluat conducerea spitalului din Huși, ziarul lui Timofticiuc a muncit intens la construirea imaginii viitorului ministru al Sănătății. Astfel, osanalele din Vremea Nouă și combaterea adversarilor au format o imagine perfecta despre medicul-politician. În 2011, Tătaru devine, cu sprijinul mediatic al lui Timofticiuc, și președintele PNL Huși, iar în 2017 pe tot Vasluiul ceea ce i-a deschis mai multe uși, nu doar în Huși. Întrebat despre prezența lui Timofticiuc în CA, Nelu Tătăru, pe atunci ministru al Sănătății, asigura presa că Timofticiuc va sparge caracatița de la Antibiotice. Dar nu a precizat în favoarea cui.

L-am contactat pe Lucian Timofticiuc pentru a afla cum a ajuns să consilieze doi miniștri ai Sănătății și ce îl recomandă pentru CA al Antibiotice Iași.

”Prima dată am fost numit pe o funcție provizorie, apoi am intrat în procedura de selecție în care au fost înscrise mai multe persoane. Nu am fost singur atunci când am fost desemnat pe patru ani. A fost o procedură care s-a derulat pe o perioadă de aproape trei luni, în mai multe etape. Iar rezultatul a fost afișat pe site-ul celor de la Antibiotice. Să știți că este o procedură foarte complexă, societatea dă un anunț în toate ziarele centrale mai ales cu profil economic, anunțul a fost publicat, s-au înscris mai mulți candidați și am candidat și eu. Recrutarea a fost făcută de o firmă independentă de recrutare. Se dau mai multe examene pe parcursul a mai multor zile, iar la urmă se depune și un proiect care răspunde la scrisoarea de așteptări pe care o are Ministerul. Eu am ajuns acolo, după cum există o declarație a mea mai veche, înainte de adunarea generală din 25 mai (pe atunci eram și reprezentantul ministrului în AGA), când unul dintre administratori și-a dat demisia pentru că risca să devină incompatibil. Era foarte târziu pentru că a doua zi era chiar adunarea în care se stabilea directorul general al companiei și nu te poți prezenta pe Bursă cu un CA incomplet. Și atunci am fost numit eu provizoriu pentru o perioadă de patru luni. Și tot în acea AGA s-a stabilit și începerea procedurii de recrutare. S-a declanșat procedura de recrutare. Prin licitație a fost desemnată compania de recrutare care s-a ocupat de întocmirea procedurii. M-au mai întrebat jurnaliști ce m-a calificat pe mine pentru această funcție la Antibiotice. Să știți că am fost jurnalist pe economic în Iași, cred că am fost unul dintre jurnaliștii care s-a implicat în mod direct, cât am putut noi, cu condeiul, și am luptat ca Antibiotice să fie o companie strategică și să fie transferată de la Ministerul Industriilor la Ministerul Sănătății. Dacă se privatiza, cine o cumpăra făcea o megaafacere pentru că Antibiotice avea pe piață marfă de 500 de miliarde lei pe atunci. Să treacă la Ministerul Sănătății a fost cea mai buna decizie a guvernului, pentru că apoi Antibiotice s-a dezvoltat și a devenit cea mai solidă companie românească.”, a spus Timofticiuc.

Întrebat despre cum a ajuns consilierul ministrului Sănătății și dacă se cunoștea dinainte, Timofticiuc a explicat: ”Atenție, un ministru are dreptul să își aleagă o echipă de consilieri personali, iar mandatul lor este limitat pe durata cât acesta este ministru. La minister am fost angajat pe perioadă determinată ca și consilier pe probleme de comunicare. Eu l-am cunoscut pe dl ministru mai dinainte, am lucrat pe partea de comunicare. Dânsul a avut o listă când și-a ales pe partea de comunicare consilierul și m-a preferat pe mine. În momentul în care dl Costache și-a dat demisia, dl Tătaru i-a întrebat pe toți consilierii dacă vor să continue. Eu nu am vrut să continui, însă a trebuit să stau pentru că era stare de urgență dacă vă amintiți. Imediat după ce s-a închis starea de urgență am demisionat pentru că așa mi s-a părut firesc și normal.” Am mai întrebat dacă Nelu Tătaru a colaborat și înainte, cu ziarul și Tomofticiuc a declarat că ”Nu. Întâmplarea face ca dl Tătaru să fie ca și mine vasluian. De exemplu, dl Costache este ieșean. În timpul rezidențiatului dl Costache a plecat în Franța și noi am ținut legătura. Pot să spun că sunt unul dintre jurnaliștii care a contribuit la revenirea dlui Costache în țară, pentru că nimeni nu poate contesta valoarea lui științifică, recunoscută chiar în timpul mandatului său de către Academia de Științe Chirurgicale din Franța când l-a primit în calitate de membru.”

Timofticiuc s-a mai făcut remarcat în timpul protestelor de la Pungești dar și ca membru al ”Comunității Moldovenilor din România”, asociație cu idei separatiste și susținătoare a unei Moldove Mari. Despre asociația cu moldoveni, Timofticiuc ne-a spus că ” asociația a fost dizolvată din momentul în carea ea a fost prost înțeleasă. Ea a fost prost concepută. Noi în momentul în care am decis să facem această organizație a fost tocmai pentru a sprijini studenții moldoveni. Pentru că în perioada aceea Voronin nu permitea studenților moldoveni să vină în România. Noi am constituit această organizație tocmai pentru a oferi un suport moldovenilor care studiau în România. Dar scopul fundației a fost interpretat în mod eronat și am hotărât dizolvarea pentru a demonstra că ceea ce propaganda rusească la acel moment încerca, nu este valabil.”

Invitat la Chișinău, în 2007, de ideologul comunist Victor Stepaniuc, Luciu Timofticiuc declara că “atâta timp cât justiţia din România ne-a permis să înregistrăm acest statut în care vorbim pe îndelete de etnia, de minoritatea moldovenească considerăm că deja avem acceptul să activăm în acest sens”. Timofticiuc a mai spus că el vorbeşte “limba moldovenească” și că în Republica Moldova locuiesc moldoveni.

Ioan Nani este vicepreședinte al CA și director general al Antibiotice SA. De profesie economist, Nani lucrează la compania ieșeană de când se știe și a fost acuzat de-a lungul timpului că a transformat Antibiotice SA într-o afacere de familie în care și-a angajat mai multe rude (soție, fii, verișori, fini).

Eternul director al Antibiotice Iași

Ioan Nani a cochetat și cu politica în 2008 când a candidat la alegerile parlamentare pe listele PSD.

Dar cea mai flagrantă afacere în care Nani a implicat Antibiotice SA a fost firma de distribuție a companiei Ieșene. În anul 2000 este înființată SC Pharma SA în Iași în componența acționariatului intrând și Antibiotice SA (cu o cotă de 30% din acțiuni). În 2004, Autoritatea Națională de Control de atunci a făcut public rezultatul unei anchete la Antibiotice ajungând la concluzia că Pharma SA este o căpușă interpusă în lanțul de distribuție al fabricii care a produs imense prejudicii. Dar nu s-a luat nicio măsură.

Abia în anul 2011, Antibiotice SA hotărăște să îți vândă cota de acțiuni către Pharma SA acționariatul devenind următorul: Pharma SA – 30%, Acatrinei Constantin – 20%, Păduraru Claudia – 14%, Ivanov Doina – 8%, Ențuc Vasile – 6%, Acatrinei Georgeta – 5%, Bogescu Corneliu – 5%, Rotaru Daniel Nicolae – 2%, Stanca Cristina – 2%, Ionescu Venera – 2%, Cerga Maria Ana – 2%, Moraru Viorel – 1%, Brodoceanu Ionescu Robert Elisei – 1%, Borza Bogdan – 1,315%, Sirca Monica – 0,685%.

Acatrinei Constantin (decedat în 2017) a fost director comercial la Antibiotice Iași până la înființarea Pharma SA. În paralel, tot în anul 2000, Acatrinei înființează Farma Service SRL împreună cu alți patru asociați (Bogescu Corneliu, Cocaină Nicu, Stan Mihai și Ionescu venera), firmă cu același obiect de activitate ca și Pharma SA - Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice. Patru ani mai târziu (imediat după ce Autoritatea Națională de Control își publica concluziile anchetei de la Antibiotice Iași), toți acționarii Farma Service SRl își cesionează cu titlul gratuit părțile către fratele lui Ioan Nani, Dumitru Nani (decedat în 2016). După nici jumătate de an, Nani radiază firma. Dumitru Nani era și angajat ca director comercial la Pharma SA.

În timpul anchetei Autorității Naționale de Control (ANC), legea interzicea implicarea producătorilor în unitățile de distribuție. Însă, la nicio lună de la publicarea ei, legea a fost abrogată. Așa că raportul anchetei a rămas fără obiectul muncii.

Raportul ANC arăta totuși efectele produse în urma abrogării legii mai sus menționate (printre inițiatori legislativi s-a numărat și Ovidiu Brânzan, pe atunci deputat și ministru al Sănătății): "Poziția minoritară a SC Antibiotice Iași în societatea comercială de distribuție nu conferă acesteia posibilitatea de a lua toate măsurile în vederea recuperării contravalorii mărfurilor livrate către SC PHARMA SA. În perioada 2001-2003, peste 56 la sută din producția realizată de SC Antibiotice Iași a fost livrată către SC PHARMA SA. În aceeași perioadă, volumul creanțelor a crescut, datoriile distribuitorului către producător fiind de 454 miliarde lei în anul 2001, 621 miliarde lei în anul 2002 și 804 miliarde lei în 2003. SC PHARMA SA are o poziție privilegiată întrucât SC Antibiotice Iași nu poate să o execute silit pentru neplata datoriilor la termen - acest lucru însemnând să se "autoexecute silit" - și nici nu poate opri livrările de produse, ambele alternative presupunând un sabotaj al propriilor interese de acționar. (…) Ca urmare a neîncasării la termen a creanțelor, se constată o creștere a obligațiilor de plată restante ale SC Antibiotice Iași către bugetul de stat. Neparticiparea în mod direct la licitațiile publice desfășurate la nivelul spitalelor și vânzarea de medicamente prin distribuitori (SC PHARMA) au condus la o împovărare a sistemului sanitar ca urmare a faptului că la același volum de medicamente aprovizionate s-a plătit un preț mai mare, cauza fiind cota de adaos comercial impusă de distribuitori." În actul de control ANC a cerut ca "Ministerul Sănătății, în calitate de acționar majoritar la SC Antibiotice Iași, va retrage această societate din acționariatul SC PHARMA SA, urmând să-și dezvolte propria rețea de distribuție." Dar, după cum am relatat deja, retragerea Antibiotice SA din acționariatul Pharma SA s-a întâmplat abia în 2011.

După mai multe permutări, vânzări și cesionări de acțiuni, în prezent, acționariatul Pharma SA arată astfel: PHARMA SA – 11,25% (rămășiță din procentul de 30% cumpărat de la Antibiotice SA în 2011), Solomia Marius Lucian – 24%, Nicuță Constantin – 24%, Ențuc Vasile 1%, Păduraru Claudia – 24% și urmașii lui Acatrinei Constantin, Acatrinei Ciprian Alexandru – 11,5% și Acatrinei Andreea – 4,25%. În prezent, PHARMA SA este unul dintre cei mai importanți și de încredere distribuitori de medicamente și parafarmaceutice din România cu acoperire la nivel național și cu mai multe depozite proprii, cu multe investiții și cu o cifră de afaceri pe 2020 de 140 milioane de lei.

Toate aceste învârteli cu distribuția medicamentelor produse de Antibiotice Iași nu ar fi putut avea loc fără acceptul Ministerului Sănătății care s-a implicat în Antibiotice SA de la început, până la înființarea PHARMA SA și chiar în prezent, indiferent de culoarea politică din guvern.

Cine mai este în CA?

Popescu Cătălin Codruț este inginer și a aterizat în CA al Antibiotice Iași în acest an. Popescu a început să lucreze în industria farma imediat după ce a terminat facultatea, din anul 2000, când s-a angajat la RELAD Pharma, unul dintre cei mai mari distribuitori de medicamente. Din 2011 lucrează ca director la Medimfarm SA din Ploiești (din 2015 este director general). Medimfarm deține un lanț de aproape 60 de farmacii în toată țară, farmacie online, un depozit în Ploiești și o rețea de distribuție. Proprietarul Medimfarm SA este firma Global Invest SA, deținută la rândul ei de cunoscutul om de afaceri din Câmpina, Mihai Anastasescu. Numele lui Anastasescu a fost legat de dosarul RAFO Onești și de alte scandaluri.

Popescu mai este director general și la firma Midimfarm TopFarm SA (deținută tot de Anastasescu), este membru PNL și a candidat anul trecut la Consiliul Județean Prahova.

Trifu Mihai este manager și a fost numit tot în vara acestui an în CA al Antibiotice SA. La sfârșitul lui 2020, Trifu a fost numit și vicepreședinte al CA și director general adjunct al SIF Oltenia SA. Trifu s-a mai ciocnit cu industria farma când a lucrat ca director economic la Biofarm SA unde președintele CA este Andrei Hrebenciuc (fiul lui Viorel Htebenciuc), iar acționarii sunt SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia.

Ionel Damian este director executiv la Direcția Generelă Regională a Finanțelor Publice Iași și a fost numit în CA al Antibiotice SA în aprilie acest an. Tot în acest an, Consiliul Județean Iași (condus de renumitul Costel Alexe) l-a numit ca reprezentant și președinte CA al Aeroportului Iași. În tot ce face, Ionel Damian este susținut de PNL.