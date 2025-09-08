Brokerii de asigurări avertizează că o nouă prăbușire e posibilă pe piața RCA. „Clienții cer asigurări de la companii despre care știu că nu sunt ok, dar le vor pentru că sunt ieftine”

Românii sunt pățiți atunci când vine vorba despre asigurările auto, în special în ce privește forma cea mai accesibilă a acestora, polița RCA, falimentele unor asigurători precum Euroins, City Insurance, Carpatica și Astra Asigurări reprezentând amintiri dureroase pentru aceștia.

Chiar și cu aceste precedente însă, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) a avertizat recent că un nou faliment în piață este posibil, mai precis cel al asigurătorului Grawe.

Astfel, COTAR susținea că Grawe nu achită despăgubirile conform legii și că, deși există mii de reclamații anual împotriva acestei companii, ASF se limitează la amenzi de aproximativ 10.000 de euro, sumă considerată „ridicolă” raportat la dimensiunea prejudiciilor.

„În loc să protejeze consumatorii, ASF oferă protecție companiilor care refuză plata daunelor. Sub ochii conducerii ASF se perpetuează practici ce amintesc de corupție instituționalizată”, a declarat la momentul respectiv Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

Pe de altă parte, replica Grawe în acest caz nu s-a lăsat așteptată, astfel că la o zi după ce COTAR a lansat această informație, firma de asigurări a amenințat că merge în instanță.

„Stabilitatea companiei nu poate fi pusă în discuție. În aceste condiții, pentru orice atingere a imaginii și credibilității noastre, bazată pe argumente neîntemeiate ori pe simple afirmații, Grawe România își rezervă dreptul de a se adresa instanțelor judecătorești competente pentru repararea integrală a prejudiciilor cauzate”, se arăta în comunicatul transmis de Grawe.

Ads

Când un asigurător nu are un portofoliu mai larg de asigurări, nu e un semn bun

Spectrul unui faliment Grawe a fost evocat însă și de unii specialiști în domeniu cu care Ziare.com a vorbit, cum ar fi Luiza Negrilă, CEO-ul firmei de brokeraj în asigurări New Age Broker.

Astfel, după cum a arătat aceasta, având în vedere abordarea pe care a avut-o Grawe față de brokeri și, în general, în piață, precum și modul în care reușesc să-și „rezolve” daunele și să fie „prompți”, arată faptul că, din punctul său de vedere, o situație precum cea arătată de COTAR este posibilă.

„Subscrierile lor pe (asigurări, n.r.) facultative sunt foarte, foarte mici. Și atunci evident că nu ai cum să supraviețuiești, asta e problema. Dacă aveau subscrieri măricele și pe facultative era o altă situație, însă neavând, da, poate fi considerat un pericol”, a explicat Luiza Negrilă.

Totodată, aceasta arată însă că și clienții sunt parte a problemei, în condițiile în care în propria activitate a întâlnit situații în care aceștia voiau asigurări de la companii despre care știau că nu sunt în regulă, dar chiar și așa, le cereau pe acestea, pentru că erau mai ieftine.

Ads

Pe de altă parte, specialista arată că strategia în sine a companiei, care a mizat mult prea mult pe portofoliul RCA, în detrimentul altor tipuri de polițe, este la rândul ei o problemă.

„Compania respectivă și-a însușit foarte mult RCA, la niște prețuri foarte mici și nu le poate susține. Plus că nu aveau nici renume foarte bun și nici foarte mare portofoliu pe alte tipuri de asigurări și atunci evident că nu duce către ceva bun”, mai spune Luiza Negrilă, care adaugă și faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) face tot ce poate pentru a stabiliza piața.

Cazul Dallbogg, reamintire dureroasă a ce poate însemna falimentul unui asigurător

În context însă, trebuie spus și faptul că pe lângă falimentele amintite mai sus, un caz recent, mai precis cel al asigurătorului bulgar Dallbogg, a cărei activitate a fost suspendată pe piața din România, a trecut relativ neobservat de radarul opiniei publice.

Și mai interesant este însă faptul că un jucător precum Dallbogg a reușit să profite de o fereastră de oportunitate pentru a intra pe piața din România, mai precis așa-numitul „pașaport european”, sau drept la liberă practică, practic un sistem care funcționează în Uniunea Europeană și care le permite societăților financiare (de la bănci și fonduri de investiții până la companii de asigurare și fonduri de pensii) să își desfășoare activitatea în oricare dintre țările care fac parte din Spațiul Economic European (SEE) fără a fi nevoie să fie înregistrate și supravegheate de autoritățile din respectiva țară.

Ads

Pe de altă parte, având în vedere acuzațiile COTAR la adresa ASF, Luiza Negrilă nu consideră că Autoritatea are vreo vină, ci pur și simplu este vorba despre faptul că Grawe „a ales o anumită cale”.

Din punctul de vedere al acesteia, prin urmare, ASF-ul a avut o prestație foarte bună, mai cu seamă că au mai fost în piață companii care au încercat să intre pe pașaport european, recentul caz Dallbogg fiind cel mai bun exemplu în acest sens.

„Cred că și-au făcut treaba foarte bine, atât cât au putut, pentru că Dallbogg, de exemplu, au venit pe pașaport european și atunci, fiind niște norme europene, nu au avut cum să-i oprească, nu depindea de ASF-ul nostru”, explică Luiza Negrilă.

Grawe nu sunt însă pe pașaport european, subliniază specialista, ceea ce nu înseamnă însă, adaugă ea, că ASF-ul are vreo vină pentru plățile pe care ei nu le onorează.

„S-au avântat foarte mult în a avea foarte mult RCA, iar din punctul meu de vedere pe restul produselor nu au subscriere mai deloc și atunci evident că este un pericol”, subliniază încă o dată aceasta.

În încheiere, Luiza Negrilă arată că deși în general prețurile RCA sunt foarte diferite între companii, în cazul Grawe este vorba de o diferență exagerată, așa cum se întâmpla cândva în cazul City Insurance, ceea ce, pe lângă faptul că nu are subscrieri pe asigurări facultative, este un alt aspect care atrage atenția asupra acestei companii.

Ads