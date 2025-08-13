Decizia BNR care poate încetini creșterea economică a țării. Posibil impact inclusiv asupra creditelor imobiliare

Decizia BNR de a menține dobânda-cheie poate avea efect inclusiv asupra creditelor imobiliare. FOTO Pixabay

Recenta decizie a Băncii Naționale de a menține nivelul dobânzii-cheie la 6,5% a transmis un semnal puternic în piață, în condițiile în care toată lumea aștepta să vadă reacția instituției în fața măsurilor fiscale intrate în vigoare la data de 1 august.

Astfel, consultantul fiscal Dan Schwartz a explicat pentru Ziare.com faptul că atunci când este vorba despre astfel de momente, Banca Națională trebuie să fie prudentă și să mențină dobânda-cheie la un nivel suficient de ridicat pentru a contrabalansa tendințele inflaționiste, în măsura în care poate avea control asupra lor.

Așadar, acesta spune că decizia BNR i se pare justificată și că nu trebuie să ne sperie, fiind absolut normală în contextul actual.

Totodată, acesta reamintește faptul că Banca Națională este instituția care poate și trebuie să controleze inflația în măsura în care dispune de mijloacele necesare, iar unul dintre aceste mijloace este dobânda-cheie.

„Nu trebuie să ne sperie lucrul ăsta, nu este motiv de panică. Doar dacă ar fi crescut dobânda-cheie, atunci ar fi fost o problemă, ar fi trebuit să ne gândim serios la ce facem, pentru că inflația este unul dintre cele mai negative efecte pe care politicile monetare și politicile economice sau fiscale nepotrivite le au”, mai spune Dan Schwartz.

Ads

Spusele sale sunt întărite, de altfel, de istoricul dobânzii-cheie, care nu a avut o creștere galopantă, de exemplu, decât în 2022, când a sărit brusc de la 1,75% la 6,75%, un nivel mai mare al dobânzii, de 7%, fiind înregistrat în 2010.

Totodată, consultantul fiscal a oferit și perspectiva sa asupra duratei de timp în care BNR va mai putea menține acest nivel al dobânzii-cheie.

„În funcție de ce noi măsuri guvernamentale vom vedea, Banca Națională se va adapta la realitate, în funcție de felul în care va reacționa piața. Gândiți-vă numai la creșterea TVA-ului, care va genera creșteri de prețuri de consum, creșterea accizelor la combustibil, care de asemenea este probabil să genereze noi creșteri ale prețurilor de consum, iar aceste două măsuri fiscale au impact la nivelul întregii economii, nu numai la nivelul retailerilor sau al comercianților de produse petroliere”, explică specialistul.

Ads

Prin urmare, continuă Dan Schwartz, sunt efecte în cascadă care se simt și, lucru normal în acest context, Banca Națională trebuie să-și asigure o plajă de prudență a dobânzii-cheie, încercând să tempereze apetitul pentru credit al economiei și al societății.

Pe de altă parte însă, acesta mai arată și faptul că impactul imediat următor al acestei decizii va fi încetinirea ritmului de creștere economică al României, din moment ce creditele în zona economică sunt luate de obicei pentru a susține creșterea economică și investițiile.

Ori atât timp cât creditul e scump, arată consultantul fiscal, apetitul pentru credit va fi scăzut.

„Asta încearcă să facă Banca Națională, să limiteze apetitul pentru credit al investitorilor și chiar al populației. Nu avem impact direct asupra dobânzilor la creditele imobiliare, impactul aici este dat de ROBOR, dar dobânda-cheie poate să aibă indirect un impact asupra ROBOR și dacă ROBOR crește, vor crește și aceste dobânzi, se poate întâmpla lucrul acesta,” mai explică Dan Schwartz.

Ads

Acesta încheie spunând faptul că trebuie văzută reacția pieței la o astfel de măsură.

Ca principiu însă, mai adaugă Dan Schwartz, măsura, după părerea sa, este justificată și corectă.

„Și, bineînțeles, prudentă, pentru că Banca Națională are acest rol, de a-și păstra echilibrul, de a promova politici monetare prudente pentru a tempera avântul inflaționist al politicienilor,” încheie consultantul fiscal.

Reamintim, în context, faptul că deficitul bugetar al României pentru 2025 este estimat la 7% din PIB, dar aceasta este o previziune optimistă, în contextul în care în primele luni ale anului acesta s-a menținut la 3,4% din PIB, ceea ce ridică îngrijorări cu privire la atingerea acestui obiectiv.

Ads