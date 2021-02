Guvernul a aprobat OUG privind reducerea cheltuielilor structurale. A fost eliminat sporul de COVID de 30% din prefecturi

"A fost aprobata ordonanta de urgenta privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative. Este vorba de ordonanta de urgenta de care aveam nevoie pentru a putea adopta legea bugetului. Aceasta ordonanta va fi publicata in Monitorul Oficial si, dupa aceea, maine, vom avea sedinta de Guvern in care vom aproba legea bugetului pentru 2021", a declarat Citu, la Palatul Victoria Potrivit acestuia, a fost eliminat sporul pentru personalul institutiilor Prefectului de 30% , iar valoarea punctului de pensie de mentine la 1.442 de lei in 2021, realizandu-se o economie la bugetul de stat de aproape 9 miliarde de lei."Se proroga pana la 1 aprilie 2022 intrarea in vigoare a Legii 195/2020 privind statutul personalului feroviar. Se instituie un cadru legal necesar pentru ca sumele ramase necheltuite din alocarile pentru facilitatile transport studenti sa poata fi utilizate de catre universitati in anii urmatori si pentru alocarea de burse pentru studenti.Se modifica Legea educatiei nationale in sensul stabilirii dreptului studentilor sa beneficieze de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport si abrogarea prevederilor prin care se reglementa ca studentii sa beneficieze de gratuitate", a precizat Florin Citu.