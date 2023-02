Buget 2016: Ministerele care primesc cei mai multi bani. De unde se taie

Ministerul Apararii Nationale primeste in 2016 cei mai multi bani in plus fata de executia preliminata din 2015, respectiv 3,36 miliarde lei, ajungand la 10,35 miliarde lei (+48%), urmat de Ministerul Afacerilor Interne, cu o suplimentare de 1,86 miliarde lei, la 10,92 miliarde lei (+20,6%).

Astfel, ponderea alocarii in PIB a crescut de la 0,99% la 1,39% in cazul Ministerului Apararii, iar cea aferenta MAI urca de la 1,29% la 1,46% din PIB, potrivit proiectului de buget pe 2016.

Ministerul Finantelor Publice - Actiuni generale va avea alocate 1,66 miliarde lei in plus (+1,6%), ajungand la circa 21,52 miliarde lei, cu o pondere in PIB de 2,88%, in urcare de la 2,82% din PIB la executia preliminata din 2015.

Guvernul da Ministerului Sanatatii 666,8 milioane lei in plus fata de executia preliminata 2015 (+11,6%), astfel ca bugetul ministerului ajunge la 6,39 miliarde lei, reprezentand 0,86% din PIB, de la 0,81%.

Si Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice are fondurile suplimentate cu 662 milioane lei (+10,4%), la 6,61 miliarde lei. Ponderea in PIB avanseaza de la 0,85% la 0,89%.

Cea mai mare crestere, de 130%, revine Ministerului pentru Societatea Informationala, care are alocate cu 240 de milioane de lei mai mult si ajunge la un buget de 425,54 milioane lei, cu o pondere de 0,06% din PIB, de la 0,03%.

Ministerul Culturii va primi cu 171,3 milioane lei mai mult (+29%) si va avea de la bugetul de stat circa 757,3 milioane lei, reprezentand 0,1%, in urcare de la 0,08% din PIB.

Executivul a alocat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale o suma suplimentara de 143,4 milioane de lei (+2,8%), fondurile ajungand la 5,35 miliarde lei, insa ponderea in PIB scade de la 0,74% la 0,72%.

Ministerul Economiei, Comertului si Turismului este ultimul cu fonduri suplimentare, de 12,12 milioane lei (+2,3%), si va primi anul viitor 539,34 milioane lei. Ponderea alocarii in PIB stagneaza la 0,07%.

Pe de alta parte, cea mai mare taiere va fi aplicata la Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, de 3,8 miliarde lei (-10,3%), astfel ca ministerul va avea alocate circa 33,17 miliarde lei, reprezentand 4,44% din PIB, in coborare de la 5,25%.

Acesta este urmat in topul taierilor fata de executia preliminata 2015 de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, cu minus 1,42 miliarde lei (-20,7%), astfel ca ajunge la un buget de aproape 5,44 miliarde lei, iar ponderea se reduce de la 0,97% la 0,73% din PIB.

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor va primi cu 1,33 miliarde lei mai putin (-65,4%), respectiv 704,2 milioane lei, de la 2,04 miliarde lei, ponderea in PIB ajungand la 0,09%, de la 0,29%.

Suma alocata Ministerului Fondurilor Europene se reduce cu 1,22 miliarde lei (-27,8%), la circa 3,18 miliarde lei, reprezentand 0,43% din PIB, in scadere de la 0,63%.

Guvernul a repartizat Ministerului Transporturilor cu 971,5 milioane lei mai putin (-7,6%), respectiv 11,86 miliarde lei, astfel ca ponderea se ajusteaza de la 1,82% la 1,59% din PIB.

Bugetul Finantelor a fost redus cu 352,4 milioane lei (-8,6%), la aproape 3,75 miliarde lei, cu o pondere de 0,5% din PIB, de la 0,58%.

Bugetul Ministerului Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri a scazut cu 352,3 milioane lei (-63,3%), la 204,44 milioane lei, iar ponderea in PIB s-a ajustat de la 0,08% la 0,03%.

Ministerul Justitiei primeste de la buget 3,11 miliarde lei, in scadere cu 257 milioane lei (-7,6%), fondurile reprezentand 0,42% din PIB, fata de 0,48%.

La randul sau, Ministerul Afacerilor Externe va avea mai putini bani alocati, cu 121,25 milioane lei (-14,3%), cu fonduri de la buget de 725,1 milioane lei si o pondere de 0,1% in PIB, de la 0,12%.

Cu cele mai mici ajustari la buget se regaseste Ministerul Public, cu minus 108,5 milioane lei (-10,4%), primind alocari de 934,04 milioane lei. Acestea reprezinta 0,13% din PIB, in scadere de la 0,15%.

Ministerul pentru Consultarea Publica si Dialog Civic va primi 9 milioane lei, potrivit proiectului de buget.

