Buget mai mare cu 31 % pentru Ministerul Mediului, in 2011

Bugetul acordat ministerului Mediului si Padurilor, in 2011, va avea o crestere de 31%, fata de 2010, datorata alocatiilor la pozitia "Proiecte cu finantare externa nerambursabila", suma ridicandu-se la 2.312.427 mii de lei, din care de la bugetul de stat sunt alocate 2.182.591 mii de lei, fata de 1.661.921 mii de lei in 2010, 29.091 mii de lei din credite externe si 33.745 mii de lei din venituri proprii.

La aceasta pozitie este cuprinsa cofinantarea POS Mediu precum si proiectele depuse de directiile de specialitate din cadrul MMP si de institutiile aflate in subordinea MMP pe diverse programe operationale, informeaza un comunicat remis Ziare.com.

La capitolul credite externe, bugetul pentru 2011 este diminuat fata de 2010 cu 2%, in vederea finantarii unor proiecte finantate din imprumuturi externe precum: Sistem Informational Decizional Hidrologic DESWAT, Program de infrastructura municipala si Servicii Municipale.

Pentru anul 2011 au fost diminuate cheltuielile cu personalul si, de asemenea, cu bunurile si serviciile. In ceea ce priveste cresterile, in 2011 sunt alocate sume mai mari cu 178% mai mult fata de anul 2010 la capitolul Proiecte cu finantare externa nerambursabila.

Ministerul Mediului mai anunta ca, de asemenea, au fost alocati mai multi bani pentru impaduriri, corectii de torenti si drumuri forestiere, sprijinirea proprietarilor de paduri, ceea ce reprezinta o crestere cu 8% fata de 2010".

In acelasi timp, Ministerul Mediului si Padurilor, prin Administratia Fondului pentru Mediu, va putea investi in anul 2011, in sectorul economie verde, aproximativ 4,8 miliarde de lei, suma apropiata de cea alocata in 2010 pentru investitii.

Cea mai mare pondere a fondurilor alocate MMP de la bugetul de stat este destinata cheltuielilor de investitii si reprezinta 45% din suma totala. Pentru proiecte cu finantare externa nerambursabila este alocat un procent de 37,5% din banii de la buget, iar bunurile si serviciile inseamna 4%.

Alte cheltuieli vizeaza dobanzi, cofinantare ISPA, PHARE, studii, si reprezinta 8,5% din suma totala alocata de la bugetul de stat.

