Bugetul Ministerului Dezvoltarii regionale, adoptat dupa patru ore de dezbateri

Miercuri, 06 Februarie 2013, ora 22:21
1524 citiri
Deputatii si senatorii au adoptat, miercuri seara, bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale, dupa aproximativ patru ore de dezbateri in care au fost respinse sutele de amendamente ale Opozitiei la acest capitol din bugetul de stat pe anul 2013.

Reprezentantii PPDD, PDL si ai UDMR si-au sustinut amendamentele depuse, care nu fusesera admise nici de comisiile de buget finante ale Parlamentului.

La bugetul MDRAP, parlamentarii au adoptat un amendament propus plenului de catre Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat si Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor si deputatul PSD Viorel Stefan.

Astfel, senatorii si deputatii au votat suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice cu 7 milioane de lei, pentru finalizarea unor lucrari de pietruire, reabilitare, modernizare si asfaltare a drumurilor de interes local. Acesti bani vor proveni din diminuarea cu aceasta suma a bugetului Ministerului Finantelor Publice.

Dezbaterea in plen continua cu analizarea bugetului Ministerului Mediului.

Parlamentarii au votat, miercuri, prelungirea programului de lucru pana la epuizarea dezbaterii pe proiectul bugetului de stat pe anul 2013.

