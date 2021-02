Florin Citu: "La Sananate au fost alocati 11,4 miliarde de lei, cu 2 milirade mai multi fata de anul trecut"

"Nu stiu cum a iesit in spatiul public ca sunt mai putini bani la Sanatate. In bugetul pe 2021, la capitolul Sanatate, avem alocati 11,4 miliarde de lei.Executia de anul trecut a implicat 7,2 miliarde de lei, deci anul acesta avem cu 2 miliarde in plus, fara a adauga si cheltuielile prevazute pentru pandemie", a precizat premierul Florin Citu.Premierul a mai transmis ca acest buget se axeaza pe investitii: 61,4 miliarde de lei, echivalentul a 5,5% din PIB Premierul a vorbit, sambata si despre faptul ca acest buget opreste "dezmatul PSD din perioada 2017-2019".