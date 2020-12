Cat va fi punctul de amenda in 2021. Guvernul a facut anuntul

Potrivit proiectului pus in transparenta decizionala pe pagina de internet a ministerului de Finante, in 2021 vor fi plafonate indemnizatiile, sporurile, primele sau alte compensatii, indemnizatiile de hrana, precum si indemnizatiile de merit, la valoarea din decembrie 2020, scrie digi24.ro Printre masuri se mai numara plafonarea salariilor bugetarilor, a sporurilor, primelor si indemnizatiilor de hrana. De asemenea, ordonanta plafoneaza punctul de amenda la 145 de lei si amana pana in 2022 pensiile speciale primarilor.Ordonanta de Urgenta plafoneaza si pensiile parlamentarilor, ale magistratilor, cele militare, ale functionarilor parlamentari sau de la Curtea de Conturi, precum si cele ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviatia civila, pensii care nu vor fi indexate cu rata inflatiei CITESTE SI: