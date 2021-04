FMI prognozeaza o crestere economica de 6% pentru Romania in 2021 si deficit de 7,1% din PIB

In luna februarie, Comisia Europeana prognozase o crestere economica de doar 3,8% in acest an, in timp ce guvernul Citu si-a fundamentat bugetul pe o prognoza de crestere de 4,3%.In ceea ce priveste deficitul bugetar, FMI prognozeaza 7,131% din PIB in 2021, in linie cu prognoza guvernului, de 7,16% din PIB.Singurul stat membru UE cu o prognoza de crestere mai optimista decat Romania este Spania ( crestere de 6,4% fata de 2020 ).De notat ca diferenta dintre prognoza FMI si cea a Comisiei Europene vine pe fondul aparitiei datelor legate de performanta peste asteptari a trimestrului 4 din 2020, date pe care prognoza executivului european nu le luase in calcul, scrie economedia.ro.