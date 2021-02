CSAT a avizat favorabil propunerile de buget pe 2021 pentru institutiile din aparare si securitate

Sedinta CSAT, condusa de presedintele Klaus Iohannis , a avut loc in sistem de videoconferinta speciala."In cadrul sedintei de astazi, au fost supuse analizei propunerile de buget pentru anul 2021 ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Telecomunicatii Speciale si ale Serviciului de Protectie si Paza, propuneri de buget care au fost avizate favorabil de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii", se arata intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale.Potrivit sursei citate, sumele avizate asigura indeplinirea cu responsabilitate a activitatilor planificate si functionalitatea institutionala in vederea realizarii misiunilor specifice si a obiectivelor asumate, prin gestionarea prudenta a resurselor bugetare alocate, in contextul unui mediu international de securitate instabil, marcat de manifestarea pandemiei de COVID-19, care genereaza modificari pe toate palierele societatii."Strategia Nationala de Aparare a Tarii pentru perioada 2020-2024 plaseaza cetateanul in centrul actiunii institutiilor cu atributii si responsabilitati in domeniul apararii tarii si securitatii nationale. Orice arhitectura solida de securitate impune si asigurarea de resurse umane, materiale si financiare, care sa ofere consistenta si credibilitate efortului nostru colectiv de a asigura cetatenilor conditiile necesare pentru a duce un trai mai bun, in deplina siguranta", mai arata Administratia Prezidentiala. Guvernul Romaniei se intruneste vineri, dupa sedinta CSAT, pentru a aproba proiectele de lege ale bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2021.