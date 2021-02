VIDEO Florin Citu, atac la liderul PSD, pe tema bugetului: "Tovarase Ciolacu, cand ai timp, da-mi un telefon!"

"Nu sunt de acord sa mentin nenorocirile facute de PSD"

"Bugetul a fost a treia tema discutata la Bruxelles. Noi am preluat o situatie fiscala dezastruoasa. Aceasta a dus la intrarea Romaniei in procedura de deficit inaintea pandemiei.Trebuie sa aratam investitorilor ca suntem un Guvern responsabil.Am prezentat cifrele economice. Acestea sunt mai bune decat putea estima oricine", a declarat Citu.Premierul a mai arata pe ce s-a bazat Guvernul cand a facut acest buget "Formula brevetata de PSD este o formula falimentara care ne-a adus azi aici.Ne bazam pe o realitate dura: o guvernare PSD urmata de un an de pandemie.Acest buget aloca resursele obtinute prin taxe celorlalte sectoare din economie.Am spus de la inceput ca nu sunt de acord sa mentin nenorocirile facute de PSD. Pentru a crea spatiu pentru programul nostru de guvernare trebuie sa eliminam aceste nenorociri.Prin acest buget reparam dezmatul facut de PSD.Asteptam de la tovarasiul Ciolacu sa ma sune sa discutam despre Buget. Tovarase Ciolacu, cand ai timp, da-mi un telefon!", a transmis Citu.Premierul a mai precizat ca toti ministrii au vrut mai multi bani. Cererile lor au fost de 49 de miliarde in plus."Vreau performanta, eficienta si anunt ministrii ca la jumatatea anului vom face o evaluare in privinta executiei bugetare. Pentru ca eu am mai vazut acest film in anii trecuti. Am fost de acord sa marim bugetul, dar vreau sa vad si performanta si acea reforma a companiilor de statIn 2020, pentru combaterea efectelor covid au fost cheltuiti peste 16 miliarde de lei.Peste 3 miliarde de lei au fost anul trecut pentru organizarea alegerilor locale si despagubiri pentru seceta", a mai precizat Florin Citu referindu-se la buget.