Florin Citu spune ca bugetul de anul acesta este unul echilibrat si realist construit

"Deci bugetul este unul puternic echilibrat si va spun eu, unul care urmareste analizele pe care le fac specialistii de fiecare data cand apare un buget , anul acesta am vazut institutia independenta care in Romania are ca scop evaluarea modului in care a fost facut bugetul, Consiliul Fiscal, o institutie care n-a fost asa de prietenoasa cu guvernele de-a lungul timpului, anul acesta a dat un verdict cu care eu sunt foarte fericit, a spus ca este un buget echilibrat si ca anul acesta este poate primul an in care bugetul este realist construit", a afirmat Citu.Premierul Florin Citu participa, sambata, la dezbaterea organizata de Consiliul Judetean Vrancea cu reprezentantii structurilor asociative ale UAT-urilor - Asociatiilor Municipiilor, Oraselor, Comunelor, Secretarilor de Primarii din Romania - primari, conducerea Institutiei Prefectului Vrancea, reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica, oameni de afaceri din Vrancea.Printre temele abordare se numara bugetul pentru anul 2021, investitii si oportunitati de finantare, masuri fiscale, Programul National de Redresare si Rezilienta.Potrivit CJ Vrancea, aceasta este prima vizita oficiala in teritoriu a premierului Florin Citu de la investirea sa in functie.Aceasta are loc la invitatia presedintelui Consiliului Judetean (CJ) Vrancea, Catalin Toma, si a deputatului Ion Stefan Marti, 2 martie, Camera Deputatilor si Senatul au adoptat, in plenul reunit de marti, proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2021, in forma initiata de Executiv, fara amendamente. Si proiectul legii bugetului de stat pe acest an a fost adoptat de Parlament in forma propusa de Guvern.Au fost voturi 254 "pentru" si 128 de voturi "impotriva" si nicio abtinere.