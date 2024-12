Guvernul a calculat cat va achita in 4 ani pentru imobilele nationalizate. Vezi sumele

Guvernul a calculat ca va achita pentru imobile nationalizate, anul acesta, doar 600.000 lei, iar in urmatorii trei ani va palti cate 501 milioane lei pentru acte deja rezolvate.

Pentru 2017, an din care punctele pot fi convertite in bani, este asteptat un varf de plata de 3 miliarde lei, informeaza B1 TV, care citeaza Mediafax.

Suma a fost calculata avand in vedere cazul ipotetic in care, pentru 50% din totalul de circa 36 miliarde de lei (echivalentul a 8 miliarde de euro) care mai trebuie achitate de stat ca despagubiri pentru imobile nationalizate de regimul comunist, persoanele indreptatite opteaza pentru plata in numerar.

Proiectul de lege privind despagubirile pentru imobile nationalizate, pentru care Guvernul isi va angaja raspunderea, stabileste ca fostii proprietari ai caselor nationalizate care nu pot fi despagubiti in natura vor primi puncte in valoare nominala de un leu, raportat la valoarea casei, cu care vor putea achizitiona prin licitatie alte imobile sau le vor preschimba in bani, dar dupa 2017, in limita a 14% pe an din suma punctelor.

Ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate, astfel incat suma totala sa poata fi achitata intr-un interval de sapte ani, calculat din 2017.

