Legea bugetului de stat, dezbatuta vineri in comisiile reunite de specialitate

Dezbaterile in comisiile permanente reunite asupra proiectelor legii bugetului de stat si legii bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 2016 incep vineri.

Birourile permanente reunite se vor intruni luni, 14 decembrie, pentru a programa dezbaterile de fond in plen si sustinerea amendamentelor.

Cand pot fi depuse amendamente la Legea bugetului

"Cel mai probabil, dezbaterea in plen o sa inceapa in cursul zilei de luni, daca vor finaliza comisiile reunite de buget-finante raportul asupra celor doua proiecte de lege. Votul final o sa fie, cel mai probabil, in cursul zilei de miercuri, daca se va finaliza dezbaterea in plen, pentru ca s-a stabilit sa lucram cu program prelungit", a anuntat, miercuri seara, liderul grupului parlamentar liberal, Ludovic Orban.

Proiectele de lege privind bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2016, adoptate de Guvern, au fost transmise miercuri Parlamentului, cu solicitarea sa fie dezbatute si adoptate in procedura de urgenta.