Organizatiile patronale propun esalonarea datoriilor firmelor la buget

Organizatiile patronale UGIR-1903 si CONPIROM sustin initiativa de promovare a unui act normativ care prevede introducerea masurii esalonarii la plata a obligatiilor fiscale restante ale firmelor pe o perioada de maxim cinci ani si acordarea de facilitati contribuabililor buni-platnici.

Astfel, potrivit unui comunicat transmis duminica de cele doua organizatii, impreuna cu deputatul PSD Mugurel Surupaceanu, in calitate de initiator al propunerii legislative, "promovarea acestui act normativ vine in sprijinul agentilor economici prin introducerea esalonarii la plata, reprezentand o solutie "anti-criza" pe termen mediu ce va conduce atat la cresterea incasarilor la bugetul de stat cat si la salvarea de la faliment a sute de mii de firme. Esalonarea la plata se va putea derula pe o perioada de maximum 5 ani, cu un interval de gratie de 6 luni, si se va adresa contribuabililor care indeplinesc conditia depunerii tuturor declaratiilor fiscale, a cazierului judiciar nealterat si a neinceperii procedurii de insolventa".

Totodata, propunerea privind acordarea de facilitati fiscale agentilor economici buni-platnici este vazuta ca o solutie "anti-criza" pe termen scurt, limitata doar la anii 2011 si 2012 in care se estimeaza ca se vor mai resimti inca efectele recesiunii economice.

"Esalonarea obligatiilor fiscale restante va fi strict reglementata, atat la nivelul statutului contribuabililor, al conditiilor de acordare (dobanzi, garantii etc.) cat si al aplicabilitatii propriu-zise in sistemul national de administrare fiscala, astfel incat sa eficientizeze pe termen lung relatia statului cu agentii economici", se mai spune in comunicat.

In plus fata de masura esalonarii la plata pentru agentii economici care inregistreaza datorii la bugetul de stat, in opinia initiatorilor actului normativ se impune si acordarea de facilitati fiscale pentru agentii economici buni-platnici, in sensul in care contribuabilii care achita integral si la termen toate obligatiile fiscale curente scadente in intervalul 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011 beneficiaza de reducerea cu 1/12 din fiecare obligatie fiscala.

De asemenea, progresiv, pentru cei care isi respecta astfel indatoririle fata de stat, este prevazuta acordarea unei bonificatii de 5% in anul 2012, lunar, pe tot parcursul anului, pentru fiecare obligatie achitata la timp.