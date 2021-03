Parlamentul dezbate luni proiectul legii bugetului de stat si cel al legii bugetului asigurarilor sociale pe 2021

De joia pana sambata trecuta au fost dezbateri si avize emise de comisiile de specialitate la cele doua propuneri legislative ale Guvernului. Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului urmeaza sa aiba dezbateri generale pe proiecte si dezbateri pe articole si anexe, luni de la ora 16.00, iar marti va fi dat votul final in Parlament. Premierul Florin Citu va participa la dezbaterile din Legislativ, a anuntat Executivul.Comisiile pentru buget ale Parlamentului au adoptat sambata un raport favorabil fara amendamente pe proiectul legii bugetului de stat , in forma initiata de Executiv.Astfel, bugetul de stat e stabilit la venituri in suma de 173.700 miliarde lei, iar la cheltuieli 326.407 miliarde lei credite de angajament si 261.050 miliarde lei credite bugetare, iar deficitul este de 87.349 miliarde lei.La nivel consolidat, deficitul este estimat la 7,16% din Produsul Intern Brut (pe cash) in 2021, in conditiile unor venituri care reprezinta 32,67% din PIB , echivalentul a 364.907 miliarde lei, si ale unor cheltuieli de 39,84% din PIB, insemnand 444907 miliarde lei.Cresterea economica este estimata la 4,31% prevazuta pentru acest an.Si proiectul legii bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2021 a primit aviz favorabil sambata in comisiile pentru buget ale Legislativului, in forma initiatorului. Acesta este stabilit la venituri in suma de 90.08 miliarde lei lei, si la fel la cheltuieli, la credite de angajament si la credite bugetare.Suma de 283,325 milioane lei este pentru sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale si la cheltuieli este de140.395 milioane lei, la fel la credite de angajament si la credite bugetare, iar excedentul este de 142.93 milioane lei.Urmatoarele lucruri au fost luate in considerare in alcatuirea bugetului asigurarilor sociale de stat pe acest an si anume valoarea punctului de pensie de 1.442 lei, astfel cum a fost majorat cu 14% la 1 septembrie 2020, cresterea castigului salarial mediu brut in anul 2021 la 5.380 lei, fata de 5.150 lei estimat pentru anul 2020 si 4.853 lei realizat in anul 2019.De asemenea, a fost avuta in vedere cresterea numarului de someri inregistrati si cifra ar fi de 310.000 de persoane pentru acest an, comparativ cu 305.000 anul trecut. Cresterea ratei somajului inregistrat ar fi de 3,6%, comparativ cu 3,5% la sfarsitul anului trecut, conform notei de fundamentare a proiectului legii bugetului asigurarilor sociale de stat.Prin aceste proiect este asigurata repartitia PIB pentru domeniul social care vizeaza sistemul public de pensii si sistemul asigurarilor pentru somaj. Este alocat un procent de 8,4% din PIB pentru a sprijini aceste doua domenii. Aprobarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat se face cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor prezenti . Dupa aceasta, cele doua proiecte urmeaza sa fie promulgate de presedintele Klaus Iohannis Executivul a aprobat si un proiect de lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2021