VIDEO Florin Citu: Am discutat OUG pentru reducerea cheltuielilor. Bugetul va fi pus in dezbatere in aceasta seara

Ce se intampla cu Voucherele de vacanta

Bugetul va fi pus in dezbatere in aceasta seara

"Azi am discutat despre Ordonanta de urgenta pentru a reduce cheltuielile structurale. Aceasta este inca in avizare. A fost in prima lectura", a precizat premierul Florin Citu.Premierul a precizat ca de la 1 ianuarie 2022 va creste punctul de pensie."In prezent, 1.442 de lei este valoarea punctului de pensie, mai mare decat punctul mediu de pensie pe parcursul anului trecut. Efortul cu pensiile este de peste 19 miliarde de lei in 2021 si 2022.Este nevoie de masuri structurale", a mai precizat Florin Citu.Premierul a mai spus ca, evolutia economiei este sub lupa agentiilor de rating si ca Romania e singura tara din UE in procedura de deficit excesiv."In 2021, majoritatea statelor UE vor reduce deficitul la aproape 6% din PIB . Trebuie sa lasam ipocrizia la o parte pentru a merge mai departe. Vorbim de cheltuieli crescute din pix de PSD . Am spus UE ca vom recalibra cheltuielile Romaniei". Voucherele de vacanta din 2019 si 2020 au fost prelungite pentru a fi folosite si anul acesta. Deci sunt in economie in acest moment vouchere in valoare de 2,4 miliarde de lei.Despre gratuitatea introdusa de PSD in 2017 pentru studenti pe calea ferata, premierul a mai spus ca aceasta "se modifica si se revine la 50%, cum e si in alte tari. In Austria, gratuitatea e de 60%, Belgia - pana in 50%, Bulgaria - 50% reducere"."Vom pune in dezbatere publica bugetul 2021 in seara aceasta sau dimineata", a mai spus Florin Citu."Deficitul bugetar estimat este de 7,16% din PIB. Deficitul ESA, evaluat de Comisia Europeana, va fi de aproape 8,2% din PIB, fata de 9,1% din PIB. Cei de la Comisie nu sunt foarte fericiti cu aceasta ajustare de sub un punct.Revenirea la deficit de 3% din PIB va fi in 2024", a mai declarat premierul.Intrebat despre buget , ministrul a spus ca nu a trebuit sa-i convinga pe ministri USR sa sustina proiectul"Nu a trebuit sa ii conving, ei au venit cu proiecte. Eu am cerut doar azi in sedinta ca proiectele de investitii sa fie coordonate cu programul de guvernare. Nu e usor sa faci reforme", a declarat premierul.Florin Citu a mai precizat ca in OUG nu vor fi prinse sporurile si indemnizatia de hrana. Acestea vor merge in Parlament, ca proiect de lege.El a mai precizat ca sporul pentru prefecturi va fi prins in OUG.Citu a mai spus ca nu vor creste taxele si ca acest an este unul cu crestere economica Premierul a mai anuntat ca urmeaza sa fie trimis un transport umanitar in Republica Moldova , constand in materiale medicale in valoare de 11 milioane de lei.