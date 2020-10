Presedintele Federatiei Industriei Hoteliere: 100.000 de angajati din HoReCa vor fi concediati pana la finele anului. Pierderile vor fi de 3 miliarde de euro

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

El a afirmat ca hotararea de marti a Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta privind reinchiderea restaurantelor si cafenelelor a fost luata fara ca autoritatile sa prezinte vreo dovada ca acest sector a contribuit la raspandirea infectiei."Dupa aceasta decizie de a inchide restaurantele fara comunicare si fara argumente prezentate logic, din nou vom fi nevoiti sa trimitem in somaj oameni care cu foarte mare greutate am reusit sa-i tinem in aceasta perioada dificila. Pana acum vorbeam de faptul ca 40% din angajatii HoReCa vor fi concediati pana la finalul anului, iar acum, cu aceasta decizie, se mai adauga 10 procente. Din 230.000 de oameni angajati in hotelurile si restaurantele din Romania la inceputul anului, am estimat pana acum ca circa 80.000 vor fi concediati pana la finalul anului, dar acum cred ca ajungem la 90-100.000. Ceea ce este foarte mult", a subliniat Ile.Potrivit acestuia, sectorul a supravietuit pana acum datorita deciziilor luate de Guvern privind asigurarea somajului tehnic si compensarea a 41,5% din salariu dupa reintoarcerea la munca a oamenilor."Estimam ca industria noastra in anul 2020 va pierde circa 60% din cifra de afaceri. Anul trecut am avut cinci miliarde de euro incasati de HoReCa, iar 60% inseamna o pierdere de circa trei miliarde de euro", a continuat reprezentantul industriei.Contributia directa la PIB a sectorului HoReCa este de 2,79%, iar cea totala este de 5,4%."Multe restaurante nu se vor mai deschide niciodata, iar cele mai expuse acestui risc sunt cele care platesc chirii pentru spatii, precum cele din mall-uri sau din alte centre comerciale", a adaugat Ile.Responsabilii din sector vor solicita Guvernului in perioada imediat urmatoare un plan de masuri de compensare. Prima intalnire este planificata pentru vineri, la Ministerul Muncii, iar saptamana viitoare este posibila o discutie cu premierul Ludovic Orban "Masurile cerute de industria HoReCa vizeaza trei paliere: masuri compensatorii pentru angajati, infuzie de cash in industria noastra, prin suplimentarea granturilor si a sumelor alocate sectorului, precum si reducerea de taxe si impozite, precum cele pe cladiri si terenuri, dupa modelul din Marea Britanie, unde s-a luat decizia ca un an sectorul sa fie scutit de plata taxelor", a conchis Ile.Prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, a anuntat marti ca in cadrul sedintei Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta s-a decis ca s-a decis reinchiderea restaurantelor si cafenelelor, ca urmare a raspandirii Covid-19."Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice in unitatile de tip restaurante si cafenele, in interiorul cladirilor, nu este permisa in Municipiul Bucuresti. Se face o exceptie pentru unitatile de cazare - hotel, pensiune, alte asemenea - unde este permisa servirea in interior, dar numai pentru cei care sunt cazati in respectivele unitati de cazare. O alta precizare se refera la activitatea salilor de spectacole, concerte si alte asemenea. Este interzisa. In momentul in care rata de incidenta va reveni sub 1,5 la mie, vor fi reluate. Ne vom reintruni si vor fi reluate aceste activitati", a precizat prefectul.