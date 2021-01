Propunerea de buget pentru 2021 ar urma sa fie finalizata luni, dupa discutiile cu ordonatorii de credite

"Stiu ca Ministerul Finantelor Publice finalizeaza astazi discutiile cu ordonatorii de credite, deci ar trebui sa avem la finalul zilei de astazi o propunere de buget cat de cat aproape de ceea ce-mi doresc eu si cred ca este un buget bun pentru a sustine cresterea economica in 2021. Vom vedea astazi, la finalul zilei, care au fost cererile de la ordonatori si cate dintre ele pot sa fie sustinute de situatia economica de astazi", a declarat Citu.Premierul a precizat ca PIB-ul nominal va fi "putin mai mare ca anul trecut"."Stim de la Comisia Nationala de Strategie si Prognoza ca PIB-ul nominal ramane cam la acelasi nivel, putin mai mare ca anul trecut si asta ar insemna ca avem 3 ani de zile cu un PIB nominal care nu prea s-a schimbat, desi anul trecut am avut o scadere, anul acesta va creste, dar PIB-ul nominal ramane in acelasi context. Acestea sunt cifrele macro de unde pornim", a afirmat Florin Citu, luni, la Parlament.Referitor la prioritatile bugetului pe 2021, premierul a subliniat ca au fost anuntate inca de anul trecut si ele se refera la "investitii si sanatate"."Suntem inca in pandemie, nu am scapat de pandemie, la aceasta s-a adaugat si campania de vaccinare, resursele suplimentare pentru plata vaccinului, bineinteles, dar si pentru sustinerea campaniei de vaccinare, deci bugetul de aici a pornit", a afirmat Citu.Premierul Florin Citu a declarat luni, 25 ianuarie, dupa relaxarea restrictiilor in Bucuresti , ca si-ar dori ca toate economia sa fie deschisa, insa trebuie tinut cont de recomandarile specialistilor, iar daca rata de incidenta va trece de 3 la mie, Capitala va aplica restrictiile necesare.