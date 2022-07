Romania, pe ultimul loc in UE la veniturile bugetare

Romania este pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste veniturile bugetare atrase.

Tara noastra atrage venituri de 32,1% din PIB, in conditiile in care media Uniunii este de 44%.

In ceea ce priveste cheltuielile salariale, Romania este pe locul 9, cu 10,6% din PIB, iar in ceea ce priveste alocarile sociale, tara noasta este pe locul doi in topul rusinii: 13,5% din PIB, fata de 22% media europeana, relateaza Cotidianul

Romania sta mai bine la cheltuieli cu salariile decat tari precum Slovenia, Estonia si Franta.

Tarile care aloca mai putini bani in PIB decat Romania pentru plata bugetarilor sunt, in ordine, Germania, Slovacia, Luxemburg, Cehia, Bulgaria, Austria, Olanda si Polonia.

