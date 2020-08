Romania, printre tarile UE cu un declin semnificativ al economiei in trimestrul doi

Acestea sunt cele mai semnificative scaderi de cand se publica datele, respectiv 1995. In primul trimestru din 2020, PIB-ul a inregistrat un declin de 3,6% in zona euro si de 3,2% in UE, comparativ cu precedentele trei luni.In randul statelor membre pentru care sunt disponibile datele pentru trimestrul doi din 2020, comparativ cu precedentele trei luni, cel mai sever declin a fost in Spania (minus 18,5%), Ungaria (minus 14,5%), Portugalia (minus 13,9%), Franta (minus 13,8%), Italia (minus 12,4%) si Romania (minus 12,3%), iar cel mai redus in Lituania (minus 5,1%) si Finlanda (minus 3,2%).De asemenea, in trimestrul doi din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, zona euro a inregistrat o scadere de 15% si UE un recul de 14,1%, dupa un declin de 3,1% si, respectiv, 2,5%, in primele trei luni din 2020.Sunt de asemenea cele mai semnificative scaderi de cand se publica aceste date, respectiv 1995.In randul statelor membre pentru care sunt disponibile datele pentru trimestrul doi din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, cel mai sever declin a fost in Spania (minus 22,1%), Franta (minus 19%) si Italia (minus 17,3%), iar cel mai redus in Finlanda (minus 5,2%) si Lituania (minus 3,7%).In trimestrul doi din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, economia Romaniei s-a contractat cu 10,5%.