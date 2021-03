PROIECT Parintii nu vor mai primi cei 1.500 de lei pentru cresa si gradinita. De ce este suspendata aceasta masura

De ce nu a mai fost aplicata masura

Mai exact, parintii primeau 1.500 de lei pe luna de la angajator, iar mai departe, firmele urmau sa-si scada aceasta cheltuiala din impozitele platite statului. Legea este in vigoare de la inceputul anului si nu se aplica retroactiv.Aplicarea acestei masuri se suspenda, incepand cu data de 1 aprilie 2021 pana la data de 31 decembrie 2021, inclusiv, transmite Digi 24 In Romania sunt aproximativ 600.000 de copii cu varsta intre 3 si 6 ani.Noile reguli fiscale reglementate s-au dovedit insuficiente pentru a putea fi aplicateIn practica, asa cum au semnalat atat contribuabilii interesati/organizatiile profesionale interesate de accesarea facilitatii fiscale privind educatia timpurie, cat si organele fiscale, si chiar parlamentari, noile reguli fiscale reglementate s-au dovedit insuficiente pentru a permite aplicarea lor.Solicitarile de clarificare a regulilor fiscale au vizat elemente tehnice esentiale aplicarii, care nu se regasesc in actualele prevederi.Totodata, deducerea cheltuielilor cu educatia timpurie suportate de angajatori din impozitul pe salarii retinut de contribuabil pentru angajati, genereaza dificultati in aplicare avand in vedere faptul ca impozitul pe venit aferent veniturilor din salarii si asimilate salariilor este datorat de persoana fizica, angajatorul avand numai obligatia de calcul, retinere, plata si declarare. In acest caz, intrucat cheltuiala cu educatia timpurie este o cheltuiala suportata de contribuabilul platitor de impozit pe profit, aceasta poate fi dedusa cel mult din impozitul pe profit datorat de contribuabil si nicidecum din obligatiile fiscale datorate de alti contribuabili, in speta, persoanele fizice care au calitatea de angajati.De asemenea au fost semnalate aspecte legate de caracterul discriminatoriu al masurii fiscale instituite de Legea nr. 239/2020, prin raportare la diferite categorii de angajati care au alti angajatori decat persoanele juridice platitoare de impozit pe profit, cum sunt:platitorii de impozit pe veniturile microintreprinderilor, platitorii de impozit specific unor activitati sau institutiile publice ce nu desfasoara activitati economice, precum si in cazul angajatorilor care obtin venituri din activitati independente, cum ar fi societati civile de avocatura, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale.