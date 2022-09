The Economist: Anul 2012 va fi greu pentru economia Romaniei

Anul 2012 va fi unul greu pentru economia Romaniei, din cauza bugetului strict si a limitarii creditarii.

Dupa doi ani de recesiune si austeritate, romanii ar fi avut nevoie si de vesti bune. Aceasta este parerea saptamanalului britanic The Economist, care continua, spunand ca anuntul cresterii economice de 4,4%, din ce de-al treilea trimestru, a fost primit cu caldura.

Aceasta bucurie nu va rezista mult timp, insa, din cauza efectelor rezultate din criza zonei euro, a unei limitari din partea bancilor, dar si din cauza platilor imprumutului FMI, toate fiind programate pentru anul viitor.

Ministrul Finantelor, Gheorghe Ialomitianu, a descris bugetul anului 2012, ca fiind unul "prudent", care isi face loc prin Parlament. Masurile bugetare includ inghetarea salariilor bugetare si a pensiilor, introducerea coplatii in sistemul medical si privatizarea anumitor companii ale statului.

Guvernul spera ca, prin asermenea masuri, va aduce deficitul bugetar la o valoare de 1,9% din PIB, in 2012, de la o cifra de 4,4%, in 2011. Acest lucru depinde, insa, de anumite masuri, precum o crestere economica de 2% si de mai multi bani din partea Uniunii Europene.

Bugetul pe 2012, adoptat pe articole cu tam-tam - Opozitia n-a avut niciun cuvant

In ciuda celor 8.000 de amendamente depuse de Opozitie, proiectul de lege pentru bugetul pe 2012 a reusit sa treaca destul de usor prin comisiile de specialitate din Parlament, marti, mai comenteaza cotidianul britanic.

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a revizuit, recent, previziunile sale pentru cresterea economica din Romania, din 2012, de la 3,8%, la doar 1,1%.

Bancile straine strang punga in vremuri de criza

In jur de 16% din totalul bancilor din Romania apartin unor institutii grecesti, iar mare parte din restul unitatilor bancare, inclusiv unele mari, sunt proprietatea bancilor din Austria. Acestea din urma au fost avertizate de Viena sa limiteze creditarile catre sucursalele lor, pentru a indeplini cerintele UE.

Traian Basescu a adoptat o atitudinte ferma impotriva bancilor care fac "profituri uriase" in Romania, dar care s-au speriat dupa aparitia crizei. Dupa declaratiile presedintelui, bancile din Austria au dat asigurari ca operatiunile din Romania sunt puternice si nu vor fi afectate, mai noteaza The Economist.

Ultima luna pentru creditele de consum. Cat vom plati din 2012?

Noul regulament al creditelor, anuntat de banca centrala in luna septembrie si care va fi implementat incepand cu anul viitor, a declansat o explozie a cererilor de credite, in conditiile in care accesul la imprumuturi bancare este semnificativ restrictionat comparativ cu conditiile practicate in prezent.

Sistemul de sanatate reprezinta o alta "durere de cap" pentru economia romaneasca. Doctorii romani, care lucreaza prea mult si sunt platiti prea putin, au amenintat ca se vor alatura protestelor omologilor din Slovacia, care si-au dat demisiile in masa, la inceputul lunii decembrie.

Guvernul Romaniei a propus un sistem de coplata, care va obliga pacientii sa plateasca pentru o parte din tratament. Aceasta masura a fost intampinata cu bucurie de finantatori si face parte dintr-un program guvernamental care urmareste strangerea a 378 milioane de lei, bani pe care spitalele i-ar putea cheltui pe echipamente mai bune si pe salarii.

Seful Colegilor Medicilor din Romania, Vasile Astarastoaie, este de alta parere si spune ca "aceasta coplata ii va afecta pe cei vulnerabili si va creste inegalitatile".

Aproape jumatate dintre romani au spus, intr-un sondaj, ca sunt convinsi ca criza economica va dura mai mult de trei ani. Doua treimi spun ca au fost afectati de reduceri si de taierile salariale. Doar 7% sunt de acord cu felul in care Guvernul reuseste sa administreze situatia de criza.

