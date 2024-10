Un oficial de la Finante explica modificarile pe legea finantelor publice: Aseara s-a schimbat legea bugetului, nu e vorba de cheltuieli fara limita

Dupa ce presa a dezvaluit ca Guvernul a modificat Legea finantelor publice, suspendand pentru un an prevederi din actul normativ, a venit si o reactie de la un oficial al Ministerului de Finante.

Cursdeguvernare.ro a relatat ca, dupa suspendarea articolelor respective, autoritatile pot angaja credite fara plafonul maxim la care le constrange legea pentru prudenta si, de asemenea, pot schimba destinatia banilor.

Insa un oficial din Ministerul Finantelor, citat de HotNews.ro, a anuntat ca, duminica seara, a fost introdus un amendament in Legea bugetului, "in care precizam clar ca nu se pot angaja mai multi bani decat in limita creditelor aprobate".

"Aseara (duminica-n.red.) in Legea Bugetului a fost introdus un amendament cu precizarea clara ca nu se pot angaja mai multi bani decat in limita creditelor aprobate. Am vazut si noi interpretarile cum ca ordonatorii ar putea angaja credite de angajament fara limita si am dorit sa facem lucrurile cat se poate de clare. Pe scurt, daca am un buget de 5 lei, nu voi putea angaja 10 lei", a declarat acesta.

Cursdeguvernare.ro a scris anterior ca Guvernul a luat unele dintre cele mai riscante decizii economice, cand toti ochii erau atintiti spre scandalul cu ordonanta lui Iordache.

Asa ca alte doua ordonante periculoase au fost adoptate, fara ca presedintele, opozitia parlamentara sau societatea civila sa protesteze, fiind vorba despre:

OUG 9/2017 care, printre altele, suspenda pana pe 1 ianuarie 2018 o serie de articole din Legea finantelor publice;

si de OUG prin care Guvernul aloca 30 de miliarde de lei (6,6 miliarde de euro), sub forma de credite angajament, Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL).

Citeste mai in detaliu despre ce este vorba in cele doua acte normative.

