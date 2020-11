Ungaria si Polonia au blocat bugetul UE de 1.800 de miliarde de euro

Ungaria si Polonia, doua tari aflate in conflict cu Comisia Europeana in ultimii ani din cauza unor reforme considerate a incalca standardele democratice, anuntasera ca vor sa se opuna prin veto viitorului buget al UE din cauza propunerii de a conditiona alocarea de fonduri comunitare de respectarea statului de drept. Ceea ce au si facut luni, 16 noiembrie.Ambasadorii guvernelor UE au participat luni la o reuniune la Bruxelles unde urmau sa sustina un compromis la care s-a ajuns cu pachetul de 1.800 de miliarde de euro intre Consiliul European si Parlamentul European, dar nu a putut ajunge la un consens din cauza vetoului Ungariei si al Poloniei."Acum este un moment decisiv pentru ce se va intampla in Europa. Polonia se poate folosi de veto ca un instrument util menit a bloca proiectul politic conceput sa ii limiteze suveranitatea", a declarat luni, intr-o conferinta de presa, ministrul polonez al Justitiei, Zbigniew Ziobro."Sunt convins ca, la fel ca premierul (ungar) Viktor Orban , prim-ministrul (polonez) Mateusz Morawiecki se va folosi de acest drept", a spus el.Presedintia germana a UE le-a cerut luni statelor membre sa isi exprime pozitia politica asupra propunerii de conditionare a fondurilor. Site-ul de stiri portfolio.hu din Ungaria a relatat ca Budapesta intentioneaza sa isi exprime luni un veto politic in legatura cu bugetul UE pentru 2021-2027 din cauza propunerii de a conditiona alocarea de fonduri ale UE de respectarea statului de drept.Guvernul nationalist de la Budapesta, condus de premierul Viktor Orban, este de mai multi ani in disputa cu Bruxellesul din cauza unei presupuse incalcari a standardelor democratice, ceea ce a marginalizat Ungaria, alaturi de Polonia aliata, in blocul comunitar.Parlamentul European si Consiliul UE au ajuns la inceputul lunii noiembrie la un acord cu privire la conditionarea fondurilor UE de respectarea standardelor democratice prevazute in tratatul fondator al UE, cum ar fi libertatea instantelor, libertatea media si libertatea educatiei, toate fiind supuse atacurilor de catre Orban in ultimii ani.Formatiunea lui Orban, Fidesz, a fost suspendata din Partidul Popular European, familia sa politica europeana de dreapta, iar Parlamentul European a inceput o procedura pentru suspendarea drepturilor de vot ale Ungariei in blocul comunitar ca raspuns la incalcarile regulilor democratice, reaminteste Reuters.Orban a respins acuzatiile, spunand ca Bruxellesul foloseste standarde duble, pentru ca ar permite altor tari sa faca lucruri pentru care Ungaria este sanctionata.