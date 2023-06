Vladescu: Bugetul sa fie construit pe crestere zero, cu inghetarea pensiilor si salariilor

Sebastian Vladescu, fostul ministru al Finantelor, a prezentat viziunea sa pentru construirea bugetului tarii noastre. In opinia lui, acesta ar trebui sa se bazeze pe crestere economica zero, cu inghetarea pensiilor si salariilor.

"As construi un buget pe crestere economica zero, cu un deficit de 3% din PIB pe ESA (care cuprinde si pierderile companiilor de stat), cu pensiile si salariile inghetate la nivelul anului 2012.

As aloca 80% din cheltuielile de capital pentru primul semestru, ca sa compensez reducerea de consum privat, iar, in cazul in care am crestere economica, toata diferenta s-o aloc pentru sustinerea grupurilor defavorizate tinta.

Daca am 100 -200 de milioane de euro in plus, as da bani unor diferite grupuri tinta, cu sume diferite, iar depasirea deficitului s-ar face numai pe cheltuieli de capital legate de o absorbtie mai buna decat am bugetat din fonduri europene", a spus Vladescu, citat de Mediafax.

Fostul ministru crede ca doar aceste deficite vor putea fi finantate de piete, astfel soldul negativ poate avansa la 3,5% sau 3,8% din PIB.

"Daca va fi un deficit legat de cheltuieli de capital pentru cofinantarea proiectelor din fonduri UE, Comisia Europeana va accepta depasirea pragului. Anul viitor tot focusul din UE se va muta de la ajustare fiscala spre crestere economica", a continuat Vladescu.

Bugetul construit pe zero asigura minimizarea cheltuielilor excesive, Vladescu considerand ca este mai grav sa anunti o crestere economica de 1,5% si sa inregistrezi 0%, decat invers.

