Bulgarii se pregătesc de euro, noi privim de pe margine. Cum ar fi putut arăta sectoare-cheie ale economiei românești dacă adoptam și noi moneda europeană

Românii care au călătorit în Bulgaria vara aceasta beneficiind de libera mișcare Schengen au putut observa că vecinii noștri exprimenetază deja o altă realitate, mai precis faptul că magazinele acestora au început deja să afișeze prețuri în euro. Iar dacă jalonul Schengen cele două țări l-au bifat împreună, totuși pentru moneda europeană țara noastră nu are niciun orizont.

Practic, după cum a explicat Dr. Kristine Bago, auditor financiar, într-un „what-if analysis” pentru Ziare.com, vedem în acest fel ce înseamnă pregătirea țării pentru aderarea totală la euro, iar dacă ne uităm la faptul că Bulgaria are 6,4 milioane de locuitori, iar noi avem 19 milioane, am putea presupune, cel puțin teoretic, că impactul posibil pe fiecare industrie în parte ar putea fi undeva de 2-3 ori mai mare decât în Bulgaria.

Iar asta în condițiile în care aderarea la euro produce deja efecte vizibile în economia Bulgariei: bursa crește, piața muncii atrage forță de lucru, turismul se relansează, iar capitalul străin intră în piață.

Bursa, unul dintre primii indicatori ai sănătății unei economii, iar la bulgari e pe creștere

Aceasta își începe analiza explicând faptul că în orice țară bursa este un barometru al economiei, iar unul dintre cele mai rapide moduri de a afla cum evoluează economia unei țări este să te uiți la indicatorii de la bursă.

Astfel, spune auditoarea financiară, dacă ne uităm la Bulgaria vedem că deja de când s-a aunțat că aderă la zona euro, la Bulgarian Stock Exchange zona de investitori a crescut cu 30%.

„Dacă am adera și noi la zona euro și ar crește și la noi investitorii mici, de retail, cu 30%, ne-ar aduce creșterea lichidității, pentru că o bază mai mare de investitori mici ar putea duce la acest lucru, evident facilitând tranzacțiile. Cu cât avem o diversitate mai mare, riscul este mai mic și astfel acțiunile sunt mai accesibile, mai atractive pentru alți investitori”, arată aceasta.

Totodată, ea mai atrage atenția asupra încă unui efect din acest punct de vedere, mai precis diversificarea pieței.

Prin urmare, adaugă auditoarea financiară, dacă avem mai mulți investitori, chiar și mici, avem o diversificare a acestor investitori care poate contribui la o stabilitate mai mare a pieței, din moment ce un număr mai mare de participanți reduce întotdeauna riscul de volatilitate extremă cauzat de deciziile unui număr mic de investitori.

În același timp, Kristine Bago mai spune și faptul că educația financiară este un alt efect care urmează efectelor în lanț descrise anterior.

„Dacă numărul de investitori se mărește, vom avea și un interes crescut pentru latura de educație financiară. Acest lucru ar putea conduce la o cerere mai mare și pentru resurse educaționale, informații despre investiții, ceea ce ar putea contribui la o cultură financiară mai bună în rândul populației, care în decurs de blocuri de 5-10 ani semnalează un apetit mai mare pentru investiții, deci o economie mai stabilă”, continuă aceasta.

O creștere de 30% a investitorilor pe bursă ar fi dus numărul total spre jumătate de milion

În același timp, specialista mai indică și impactul asupra prețurilor acțiunilor drept un alt efect, din moment ce o cerere crescută din partea investitorilor mici ar putea duce la o apreciere a prețurilor acțiunilor, în special în ce privește companiile mai mici și mai puțin lichide, care, mai spune Kristine Bago, dacă ar fi ajutate la început de drum, ar ajuta la rândul lor foarte mult economia locală.

Iar acest lucru, adaugă ea în context, trebuie privit din perspectiva în care economia României este bazată în proporție de aproape 50% pe multinaționale și nu pe IMM-uri, lucru care ne va costa tot timpul mai mult.

Totodată, auditoarea financiară menționează și partea de implicare în managementul companiilor, din moment ce, completează aceasta, un număr mai mare de investitori mici ar putea duce la o cerere mai mare de transparență, dar și de responsabilitate din partea companiilor listate, având în vedere faptul că aceștia, dacă se unesc, ar putea deveni mult mai vocali din perspectiva deciziilor de management și a strategiilor de afaceri.

„Momentan la bursă noi avem undeva la peste 262.000 de investitori, conform raportului dat de Fondul de Compensare a Investitorilor și asta se referă la perioada actuală, primul semestru al anului. Dacă comparăm perioada iunie 2024-iunie 2025, avem o creștere de 30% a acestor conturi, iar la noi este organică, în sensul în care nu am aderat la euro, pur și simplu avem o creștere de 30%, în timp ce Bulgarian Stock Exchange o are în virtutea aderării la euro. Și acum gândiți-vă cum ar fi fost ca în acest an noi să fi anunțat că aderăm la euro și să fi avut 60% creștere, pentru că am avut 30% organic și am mai fi adunat încă 30% minimum, cât a adunat și Bulgaria, doar din faptul că am trece la zona euro. Deci iată cât ne-ar fi ajutat”, explică Kristine Bago.

Alt indicator important al plusvalorii euro: piața muncii

În plus, specialista arată și faptul că un alt pilon extrem de important este reprezentat de piața muncii, iar aici Bulgaria a înregistrat câteva plusuri deloc de neglijat.

Astfel, explică aceasta, în acest an avem undeva la 60.000 de cetățeni care s-au întors în Bulgaria, în vreme ce autoritățile au emis momentan 23.000 de permise de muncă pentru lucrători străini, cifră care ar putea urca până la 50.000 la final.

„În România, la începutul lui 2024 aveam undeva la 5 milioane de salariați. Estimările spun că undeva între 4 și 6 milioane de români lucrau în străinătate conform datelor celor mai recente. Dacă ne uităm la cetățenii români reveniți acasă, cea mai recentă informație în sensul ăsta fiind din 2023, de la Eurostat, la momentul acela au fost 218.000, ceea ce reprezintă o ușoară creștere față de 2022, dar dacă comparăm cu perioada anterioară, 2021-2022, vedem o scădere. Deci nu există un mare trend de reîntoarcere pentru România comparativ la scara populației, dar dacă ne gândim că în Bulgaria, cu 6,4 milioane de cetățeni, s-au întors 60.000 și la noi, cu o populație triplă, s-au întors 218.000, asta denotă o influență foarte pozitivă a acestei strategii de a adopta moneda euro, pentru că avem influențe directe asupra fenomenului de imigrare”, arată auditoarea financiară.

Prin urmare, continuă aceasta, este evident că dacă ai moneda euro, vor veni mai mulți străini să lucreze la tine, lucru dovedit și de faptul că deși Bulgaria are salarii mai mici decât România, iată că totuși s-au înregistrat 23.000 de permise de muncă în primul semestru.

Pe de altă parte, adaugă Kristine Bago, în România avem până la data de 5 august 2025 peste 50.000 de permise de angajare, ceea ce arată și aici o performanță mai scăzută, tocmai pentru că noi nu avem acest motiv atractiv de aderare la euro.

„Noi avem de două ori mai mulți străini intrați, dar populația lor este de trei ori mai mică, iar comparativ mai mulți străini vin să lucreze la ei în ciuda salariilor mai mici”, explică aceasta.

Sectorul turismului, un alt domeniu unde bulgarii marchează puncte importante

Totodată, auditoarea financiară s-a referit și la turism, un alt pilon important al oricărei economii, context în care a arătat faptul că Bulgaria a înregistrat cu 15-20% mai mulți turiști față de sezonul trecut, cu o componență puternică a turiștilor locali pe acest trend de creștere.

„În România avem o tendință de declin în acest an în ce privește turiștii, practic o scădere de 0,8% în perioada ianuarie-iulie 2025, iar o componentă foarte importantă care a determinat această scădere este reprezentată de turiștii români. Iată că și aici putem observa că Bulgaria o duce mai bine, iar asta pentru că oamenii se gândesc la faptul că vor putea plăti cu euro, pentru că prețurile sunt deja afișate în euro la ei în această perioadă de tranziție”, continuă aceasta.

Pe de altă parte, mai arată Kristine Bago, în ce privește turismul mai avem o componentă importantă în analiză având în vedere că în Bulgaria TVA-ul în turism TVA este de 9%, în vreme ce la noi este 11% pentru activitățile principale, cum ar fi cazările, dar, adaugă aceasta, majoritatea activităților luxoase care le plac românilor au TVA 21%.

„Dacă mergi cu un pachet all-inclusive în România doar în ce privește bufetul, dar hotelul este de 5 stele și ai și wellness, ei bine, vei plăti la wellness 21% TVA în cazul în care te hotărăști că vrei să-l folosești”, mai spune aceasta.

Auditoarea financiară concluzionează spunând faptul că principalii investitori în Bulgaria sunt Austria, Belgia și Grecia, iar în România - Olanda, Germania, Austria, SUA și Franța, acesta fiind un capitol la care stăm mai bine decât bulgarii deși nu avem moneda euro.

Dar dacă am avea-o și noi, încheie aceasta, cel mai probabil numărul țărilor enumerate ar fi și mai mare atunci când vine vorba despre investiții în țara noastră.

