Bursa de la București, săptămână pe plus: capitalizarea a trecut pragul de 443 de miliarde de lei

Bursa de Valori București a câștigat aproape un miliard de lei la capitalizare în doar cinci zile de tranzacționare. Între 15 și 19 septembrie, valoarea totală a companiilor listate a urcat la 443,1 miliarde de lei, în creștere de la 442,1 miliarde în săptămâna anterioară.
Și rulajul a avut o evoluție spectaculoasă, fiind de peste două ori mai mare față de perioada precedentă. Tranzacțiile cu acțiuni au totalizat 420,2 milioane de lei, iar ziua de vineri, 19 septembrie, a fost de departe cea mai activă, cu schimburi de 306,4 milioane de lei. În contrast, marți s-au înregistrat doar 22 de milioane de lei.
Cele mai lichide titluri au fost acțiunile Băncii Transilvania, cu tranzacții de 222,6 milioane de lei, însă acestea au închis săptămâna cu o scădere de 3,69%. OMV Petrom a înregistrat schimburi de aproape 88 de milioane de lei (-0,35%), iar Hidroelectrica a adus tranzacții de 21,8 milioane de lei, cu o creștere de 0,81%.
Pe partea câștigătorilor, Transelectrica a urcat cu 6,71%, Romcab cu 5% și TTS cu 4,75%. În schimb, cele mai mari scăderi au fost bifate de Conted (-9,13%), Carbochim (-6,90%) și Condmag (-6,67%).
La final de săptămână, indicele de referință BET a închis la 20.648 de puncte, semn că piața locală rămâne activă și volatilă.