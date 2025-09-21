Bursa de la București, săptămână pe plus: capitalizarea a trecut pragul de 443 de miliarde de lei

Bursa de Valori București a câștigat aproape un miliard de lei la capitalizare în doar cinci zile de tranzacționare. Între 15 și 19 septembrie, valoarea totală a companiilor listate a urcat la 443,1 miliarde de lei, în creștere de la 442,1 miliarde în săptămâna anterioară.

Și rulajul a avut o evoluție spectaculoasă, fiind de peste două ori mai mare față de perioada precedentă. Tranzacțiile cu acțiuni au totalizat 420,2 milioane de lei, iar ziua de vineri, 19 septembrie, a fost de departe cea mai activă, cu schimburi de 306,4 milioane de lei. În contrast, marți s-au înregistrat doar 22 de milioane de lei.

Ce companii au dominat săptămâna

Cele mai lichide titluri au fost acțiunile Băncii Transilvania, cu tranzacții de 222,6 milioane de lei, însă acestea au închis săptămâna cu o scădere de 3,69%. OMV Petrom a înregistrat schimburi de aproape 88 de milioane de lei (-0,35%), iar Hidroelectrica a adus tranzacții de 21,8 milioane de lei, cu o creștere de 0,81%.

Pe partea câștigătorilor, Transelectrica a urcat cu 6,71%, Romcab cu 5% și TTS cu 4,75%. În schimb, cele mai mari scăderi au fost bifate de Conted (-9,13%), Carbochim (-6,90%) și Condmag (-6,67%).

La final de săptămână, indicele de referință BET a închis la 20.648 de puncte, semn că piața locală rămâne activă și volatilă.

