Ce performanță, creșterea inflației din România s-a temperat cu 0,18% în februarie. Iar viitorul va aduce necazuri cu actuala clasă politică

Rată anuală a inflației și-a mai diminuat creșterea în luna februarie 2024 la 7,23%, de la 7,41% în ianuarie, în condițiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 4,48%, cele nealimentare cu 7,82%, iar serviciile cu 11%, potrivit datelor INS, situație care i-a dat prilejul lui Adrian Vasilescu, consultant strategie în BNR să spună că din februarie intrăm din nou într-o zona de dezinflație, ceea ce înseamnă o creștere încetinită a prețurilor

„Din ianuarie și până în decembrie prețurile au crescut tot mai încet până au ajuns la 6,61% în decembrie, ceea ce a fost ideal pentru România. Banca Națională a anunțat atunci că această creștere lină se va întrerupe în ianuarie și așa a fost, și că va dura numai în ianuarie, iar imediat după, lucrurile își vor relua cursul normal. Și noi avem o țintă de inflație, nu este 2% că la Fed, nu este 2% că la Banca Centrală Europeană, pentru că realitățile României sunt altele, iar această țintă a României este de 2,5% plus/minus un punct procentual. Deci țintă de inflație se încadrează în România între 2,5% minus 1, adică 1,5%, și 2,5% plus 1, adică 3,5%. Practic, în 2025 când este prezis că vom ajunge în țintă de inflație asta se referă la pragul de sus al țintei. Adică în jur de 3,5%", a explicat Vasilescu.

BNR a revizuit în scădere, la 4,7%, prognoza de inflație pentru finalul acestui an, de la 4,8% în noiembrie, și anticipează că această va ajunge la 3,5% la sfârșitul lui 2025, potrivit datelor prezentate în februarie de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, confirmate și de Risco.ro.

Adrian Vasilescu a afirmat că România a ales o marja mai convenabilă pentru că țară noastră a avut lupte mari cu inflația, care au fost inevitabile, pentru că se trecea de la prețuri planificate, stabilite de stat, la prețuri libere.

„Această trecere de la comandă la libertate economică ne-a costat foarte mult. Am plătit acest cost și am intrat într-o zona normală de economie de piață. Prețurile noastre se mișcă acum în economia de piață. Ele sunt libere cât pot fi de libere prețurile în lumea noastră, pentru că de la Keynes încoace visul clasicilor de a avea în totalitate o piață liberă, o piață care să se autoechilibreze s-a stins din cauza crizelor teribile care au lovit lumea", a subliniat Vasilescu.

De asemenea, consultantul BNR a mai vorbit despre impactul liberalizării pieței energiei și eforturile depuse pentru a nu avea o inflație ridicată.

„În 2021, ianuarie, a intrat în vigoare libertatea prețului la gaze. În aceeași lună, în același moment, prețurile au crescut cu 20%, dintr-o dată. Odată când gazele au crescut și ele cu 20% s-a mai adăugat 2%. Pe urmă încă 20% și încă 20% și iată că am fost nevoiți să plătim un preț pentru a ne asigura mai departe un curs normal, un curs care să curgă liber la produsele energetice și la serviciile energetice. Banca Națională a intervenit cu politică monetară, cu mult înainte de Fed, care a intervenit abia în martie 2022. Pe urmă în iulie 2022 a intervenit și Banca Centrală Europeană. Banca Națională a României a intervenit de două ori. În octombrie 2021 și în noiembrie 2021, și dintr-o dată a reușit. Calculele arată că aveam neșansa să ne punem în cap o inflație de aproape 30% și nu am avut niciodată o inflație peste 16%. Și acest 16% a fost un vârf în noiembrie 2022. De atunci, din noiembrie 2022 prețurile au început să crească lin, tot mai lin și am ajuns acum la un preț care, iată, rată anuală a inflației ajunge cam la același nivel cu rată de intervenție a Băncii Naționale", conchide Adrian Vasilescu.

Evident o scădere cu 0,18% a avansului inflației nu înseamnă nimic, în condițiile în care această depășește 7% și e provocată în mare măsură de măsurile „inteligente” ale guvernului. Iar la anul, în condițiile în care creșterea impozitelor va continuă și inflația le va urmă traseul crescător, situație ce nu pare a fi luată în calcul la BNR, care pare foarte „preocupată” de păstrarea inflației la niveluri cât mai reduse și visează la o inflație de 3,5% la sfârșitul anului viitor.

Cu actuală clasa politică și actuală conducere a BNR, România și românii trebuie să se țină tari în fața provocărilor de neconceput acum câțiva ani și, mai ales, față de ceea ce va urmă, în condițiile unei clase politice incompetente și corupte și a unei conduceri îmbătrânite și blocate în proiect a BNR.

