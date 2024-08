CNP-ul fiscal este opţional, susține ministrul Finanțelor. Cum funcționează codul de identificare fiscală pentru persoanele fizice

Aşa-numitul CNP fiscal este "un sistem opţional, care nu obligă pe nimeni", afirmă ministrul Finanţelor Publice, Marcel Boloş, el explicând cum funcţionează codul de identificare fiscală pentru persoanele fizice.

"Nu este un model pe care România l-a inventat, este un model care este practicat în ţările membre ale UE, este discutat cu Banca Mondială pentru întreaga strategie a gapului de impozite şi taxe şi este în favoarea mediului de afaceri", susţine ministrul.

”Am respectat ceea ce domnul prim-ministru a dispus, şi anume să avem o consultare cu mediul de afaceri şi după aceea să punem în dezbatere publică proiectul de Cod de Procedură Fiscală, lucru pe care l-am făcut. (...) Împreună cu reprezentanţii mediului de afaceri am dezbătut problema acelui cod de identificare fiscală, pentru că mediul de afaceri este cel care are un prim interes ca să eliminăm din concurenţă pe cei neloiali şi pentru cei care sunt corecţi şi cinstiţi în piaţă şi îşi plătesc impozitele şi taxele este o prioritate ca toată lumea să devină cinstită. Altminteri, cei care nu îşi plătesc impozitele şi taxele devin un competitor neloial în piaţă”, a afirmat Marcel Boloş, la Antena 3, joi seară.

El a explicat şi care este utilitatea CNP-ului fiscal.

”Vă dau un exemplu foarte simplu, poate lămurim, odată pentru totdeauna, această problemă. Să luăm exemplul unei spălătorii auto. Toată lumea cunoaşte domeniul acesta al serviciilor auto şi felul în care se fiscalizează veniturile în acest domeniu. În momentul în care de acolo tu ai plecat fără bonul fiscal, acel bon fiscal înregistrat în casa de marcat cu ajutorul codului de identificare fiscală (...) Nu este o obligaţie, este o opţiune pe care o are orice cumpărător, beneficiar de servicii, în cazul acesta pe care vi l-am dat cu spălătoria auto, dacă de acolo ai luat acel bon fiscal şi ai spus codul tău de identificare fiscală, ANAF-ul are posibilitatea, la sfârşit de an, să centralizeze toate acele cumpărături pe care tu le-ai făcut din domenii de activitate pe care statul le consideră că sunt cu risc de evaziune fiscală ridicat şi din totalul acelor sume adunate de-a lungul anului un procent ţi se rambursează, sau îţi dă posibilitatea să compensezi cu alte impozite şi taxe. Nu este un model pe care România l-a inventat, este un model care este practicat în ţările membre ale UE, este discutat cu Banca Mondială pentru întreaga strategie a gapului de impozite şi taxe şi este în favoarea mediului de afaceri”, a detaliat ministrul Finanţelor.

Marcel Boloş a mai explicat că aşa-numitul CNP fiscal a fost creat pentru a respecta legislaţia privind datele personale de identificare şi respectă actele normative privind GDPR.

