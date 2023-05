AFP: Europa si China, pierderi uriase daca incep un razboi comercial

Divergentele din ultima perioada intre Europa si China in ceea ce priveste comertul nu le vor aduce nimic bun, iar daca lucrurile vor scapa de sub control, atunci razboiul comercial va pune capat cresterii economice mult-visate, scrie agentia de presa AFP.

Doar in luna mai, cele doua forte economice au avut dispute aprige in diverse privinte, de la echipamente de telecomunicatie pana la panouri solare.

Insa analistii consultati de AFP sustin ca daca tensiunile vor creste, atunci acestea vor dauna bunastarii economiilor, care sunt deja slabite.

"In contextul in care dispar locuri de munca, liderii europeni vor sa arate electoratului lor ca sunt fermi fata de provocarile pe care le reprezinta China", a declarat Sergio Marchi, de la grupul Marchi, un fost ministru canadian pentru Comert Extern si ambasador la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC).

Insa pericolul este inca aproape, sustine acesta.

"UE trebuie sa fie atenta si sa nu forteze lucrurile. China intelege politicile, insa nu accepta critici, mai ales daca sunt facute in mod public si daca risca sa piarda imagine. In plus, in cazul in care va decide sa riposteze, UE ar putea sa faca fata unui scenariu de tip pierdere-pierdere", avertizeaza Marchi.

Reactia Beijingului nu a incetat sa apara. Zhang Hanlin, un profesor la Universitatea pentru Afaceri si Economie Internationala din Beijing, a delcarat ca in cazul unui razboi comercial, "principalii pierzatori vor fi cu siguranta UE, industria europeana si consumatorii europeni".

"China nu vrea un razboi comercial", a subliniat purtatorul de cuvant al ministrului pentru Comert din China, Shen Danyang, dupa ce UE a lansat o ancheta antidumpung cu privire la echipamente de telecomunicatie chineze.

Bruxelles-ul a tinut sa precizeze ca decizia de incepere a acestei anchete este una "de principiu" si ca usa negocierilor pentru o solutie amiabila este deschisa in continuare.

Comertul bilateral a atins 546 de miliarde de dolari in 2012, insa deficitul comercial al UE fata de China nu a incetat sa se adanceasca, depasind 122 de miliarde.