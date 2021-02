Gigantul Amazon, dat in judecata de procurorul general din New York. Compania este acuzata de grave incalcari ale legislatiei muncii

Intr-o plangere inregistrata la un tribunal al statului New York din Manhattan, James afirma ca eforturile Amazon pentru dezvoltare rapida si profituri mari au condus la "o ignorare flagranta" a masurilor necesare pentru a proteja lucratorii de coronavirus la un depozit din Staten Island si la un centru de distributie din Queens, ambele din New York City.James mai acuza Amazon ca a luat masuri punitive in mod ilegal atunci cand angajatii au inceput sa se planga, inclusiv in martie anul trecut, cand l-a concediat pe activistul Christian Smalls, pentru nerespectarea carantinei platite, atunci cand a condus un protest legat de conditiile de munca de la depozitul din Staten Island.Procesul are rolul sa ceara Amazon sa imbunatateasca protectia acordata angajatilor , sa il reangajeze pe Smalls si sa ii acorde compensatii lui, si unui alt lucrator care a fost penalizat.Autoritatea de supraveghere in domeniul confidentialitatii a Uniunii Europene, EDPS, a sustinut, miercuri, eforturile UE de a restrange puterea detinuta de Apple, Amazon, Google, divizie a grupului Alphabet, si Facebook , prin masuri mai stricte, sugerand mai multa protectie pentru imbunatatirea drepturilor la viata privata ale utilizatorilor, transmite Reuters.Comisarul pentru Concurenta Margrethe Vestager si comisarul pentru Industrie Thierry Breton au prezentat, anul trecut, doua seturi de propuneri, Legea pentru Piete Digitale (DMA) si Legea pentru Servicii Digitale (DSA).