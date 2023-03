China, la un pas sa devina principalul partener comercial al UE

Deficitul comercial al Uniunii Europene cu China s-a adancit, in ultimii 13 ani, de aproape cinci ori, ajungand sa depaseasca in prezent valoarea de 156 miliarde de euro.

Exporturile UE catre China au totalizat in 2011 circa 136,23 miliarde euro, in timp ce importurile s-au cifrat la 292,23 miliarde euro, potrivit datelor Eurostat.

Comparativ cu anul 2008, cand s-a inregistrat cel mai mare deficit comercial intre cei doi parteneri, exporturile Uniunii Europene catre China au fost mai mari in 2011 cu circa 58 miliarde euro.

De partea cealalta, importurile UE din China au crescut si ele cu aproximativ 44,4 miliarde euro.

Daca in anul 2000, doar 3% din totalul exporturilor Uniunii Europene se duceau catre China, astazi, procentul a urcat la 8,9%. Piata chineza a capatat o importanta mai mare in detrimentul SUA, unde se mai duc doar 17% din exporturile UE, comparativ cu 28% in 2000.

Pe de alta parte, ponderea importurilor UE din China a crescut de la 7,5%, in 2000, la 17,3% in 2011, in timp ce ponderea importurilor din SUA a scazut de la 20,8% (in 2000 si 2001) la 10,9% in prezent.

In prezent, Statele Unite ale Americii sunt principalul partener comercial al UE, valoarea totala a schimburilor economice dintre cele doua parti fiind in 2011 de 444,7 miliarde euro, cu 16,4 mai mare decat in cazul UE-China.

Daca ritmurile de crestere a schimburilor comerciale dintre SUA si UE, pe de o parte, si China si UE, pe de alta parte, se mentin la nivelurile din ultimii ani, atunci sunt mari sanse ca pana in 2015, China sa devina principalul partener comercial al Uniunii Europene.

Ce se exporta si ce se importa?

UE a exportat catre China in 2011 materii prime in valoare totala de 10,088 miliarde euro, de 7,5 ori mai mult decat in 2002. Pe segmentul materiilor prime, balanta comerciala inclina in favoarea UE, cu un plus de 6,834 miliarde euro.

Un sfert din exporturile totale ale UE catre China din 2011 au fost reprezentate de utilaje si echipamente de transport. Pe acest sector, valoarea totala a importurilor UE din statul asiatic se ridica putin peste 5 miliarde de euro. Practic, 60% din exporturile UE de utilaje si echipamente de transport se duc in China.