Proiect pentru debirocratizarea comerțului inițiat de Claudiu Năsui: "Dacă cineva vrea să vândă ceva, trebuie să ia o ștampilă cum că a făcut un curs inutil"

Câteva exemple concrete

"Eliminăm încă o tură de excese ale statului împotriva antreprenorilor.Azi am pus în transparență un proiect pentru debirocratizarea comerțului. Proiectul desființează mai multe bariere inutile și rente de băieți deștepți.""Eliminăm obligația de a face un curs inutil de vânzător pentru oamenii care vor să facă vânzare. Acum, dacă cineva vrea să vândă ceva, trebuie să ia o ștampilă cum că a făcut un curs inutil. Evident, cursul nu poate fi făcut oriunde, ci numai la niște firme special „acreditate” de stat. Care, după cum ați intuit, ne taxează pentru asta. M-am uitat de curiozitate, prețurile variază între 500 și 700 de lei.""Pentru că prin legea actuală acest lucru este amendat și descurajat printr-o birocrație infernală. Aberant, nu?Eliminăm și birocrația de care era nevoie la soldarea sau lichidarea stocurilor. Dacă o firmă voia să-și lichideze marfa, trebuia să parcurgă o birocrație întreagă, inclusiv să facă o notificare la primărie.Eliminăm și interdicția de a face mai mult de două soldări pe an. După acest proiect, totul se va face ușor.O economie este cu atât mai sănătoasă cu cât permite concurența. Concurența pentru cele mai bune produse și concurența pentru cele mai mici prețuri.""Deși zice că vrea să încurajeze inovația și concurența, blochează modele noi de afaceri prezente în toată Europa. Cum? Prin supra-reglementare și sancțiuni. Așa cum au apărut serviciile de tip Uber și livrările la domiciliu, așa trebuie să fim deschiși la mai multe inovații.De exemplu, în Europa s-a extins recent modelul de afaceri „from-farm-to-fork”, adică direct de la fermă la furculiță, fără intermediari. Cum funcționează? Fermierii se adună pe rețele de socializare împreună cu clienții lor și spun ce produse au pe stoc. Clienții încep să plaseze comenzi. Și, ca să evite costurile recurente de transport, se întâlnesc o dată pe săptămână timp de o oră să își livreze produsele comandate.Practic, oamenii cumpără direct de la fermier . Mai toate conceptele și politicile pe care le susține Uniunea Europeană de lanț scurt, bio, eco, green sunt acoperite de acest model de afaceri.Toate produsele sunt verificate de ANSVSA și toate entitățile sunt înregistrate la ANAF. Dar ce să vezi, protecția consumatorului de la noi zice că e ilegal modelul de business practicat în restul Europei.Adică taman statul care pretinde că vrea să ne apere, ne ia dreptul de a avea opțiuni. Deci, de fapt, nu ne apără deloc. Ne împiedică să alegem dintr-o gamă mai largă de servicii și ne trimite la vechile lanțuri de magazine. Nu avem nimic contra lor, dar românii au dreptul să aibă cât mai multe opțiuni. Din toate aceste motive, am clarificat lucrurile în acest proiect de lege, astfel încât să fie clar pentru toți că modelul este legal și nu trebuie sub niciun pretext blocat.Capitalismul înseamnă să permiți concurența și să ajuți micul antreprenoriat, acela care nu a fost reprezentat de nimeni în 31 de ani", își încheie Claudiu Năsui postarea.