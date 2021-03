Indignarea extrema a patronilor unui bar popular din centrul Bucurestiului: "Ni s-a zis ca daca azi la 17.30 se publica-n Monitor, noi trebuie sa inchidem la 18. Zau?!?"

Administratorii QP Pub, un bar situat in centrul Bucurestiului, au publicat un punct de vedere extrem de taios referitor la cele mai recente masuri anuntate de guvern pentru combaterea pandemiei de COVID-19 Mesajul acestora este ca "jocul inchis/deschis" este intr-atat de costisitor si extenuant incat poate determina inchiderea definitiva a afacerilor din domeniu care au supravietuit cu sacrificii uriase anului de pandemie.In plus, premierul Citu a anuntat in cursul zilei de vineri, 26 martie, ca noul set de masuri restrictive va intra in vigoare cu intarziere de doua zile , din cauza timpului scurt avut la dispozitie pentru punerea in aplicare."Dragi autoritati, am dat de baut de la noi, am redus toate preturile, ne-am cerut scuze de la angajatii de care a trebuit sa ne despartim, de la proprietarul caruia ii platim mai putina chirie, de la furnizorii fata de care ne-am luat angajamentul ca facem niste volume, de la clienti, pentru strictetea cu care aplicam masurile de igiena, de la oamenii care vor sa ne sustina si n-au ce sustine, de la clientii care stau pe terasa in ploaie pentru ca am vrut noi sa fim corecti.Ca sa veniti voi azi si ne spuneti sa inchidem la 18, dar nu prea se stie sigur. Va zicem noi ca nu se stie, ca nu stie nici macar Politia care ar trebui sa ne amendeze, unde am sunat mai devreme si ni s-a zis ca daca azi la 17:30 se publica-n Monitor, noi trebuie sa inchidem la 18. Zau?!?", se arata in mesajul postat pe Facebook Un alt loc pentru petrecerea timpului liber popular printre bucuresteni arata cat de mult este afectat de schimbarea schimbarii anuntata de premierul Citu.