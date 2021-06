Firma vitala pentru marile investitii de infrastructura din Romania, disputata intr-o lupta de milioane de euro

Procese in justitie

Actiune concertata pentru controlul firmei

Directorul general, schimbat din functie

Autostrazile din Transilvania au fost construite in mare parte cu grinzi fabricate la Prebet, in timp ce modernizarea magistralei de cale ferata Curtici - Brasov se face cu traverse din beton fabricate tot la Aiud. Cresterea activitatii companiei s-a vazut in evolutia profitului din ultimii ani . Astfel, daca in 2018 Prebet a avut un profit de circa 2,5 milioane de lei, iar in 2019 - de 5,6 milioane de lei, in 2020 cifra profitului a crescut cu peste 50% fata de anul anterior, ajungand la 8,5 milioane de lei. Societatea are 225 de angajati si a avut anul trecut o cifra de afaceri neta in valoare de 41,3 milioane de lei. Evolutia pozitiva continua si in 2021. Raportul aferent primul trimestru din acest an indica o crestere a cifrei de afaceri cu 2,3 milioane de lei si a veniturilor cu 1,6 milioane de lei, in raport cu perioada similara din 2020.In aceste conditii, intre actionari se deruleaza un veritabil razboi juridic pentru controlul companiei private. Pe data de 8 iunie 2021, Curtea de Apel Alba Iulia a emis o decizie definitive importanta. Instanta a admis o ordonanta presedintiala prin care s-a suspendat o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor din 29 ianuarie 2021 prin care a fost anulat dreptul de vot al unor actionari reprezentati prin procura, pe motiv ca semnaturile de pe procurile transmise prin email nu erau valabile, nefiind asociate unor semnaturi electronice.Ca urmare a anularii dreptului de vot, in 29 ianuarie 2021, a fost schimbat raportul de forte din AGA, care alesese, in 2020, un Consiliu de Administratie condus de omul de afaceri Nicolae Ratiu, fiul fostului mare lider taranist Ion Ratiu. Astfel, in 29 ianuarie 2021, AGA a decis schimbarea lui Nicolae Ratiu cu Francisc Mathe, reprezentat al actionarilor care au demarat preluarea ostila a Prebet SA Aiud.Foto: Facebook / Prebet AiudDin procesul-verbal intocmit la data de 29 ianuarie 2021 rezulta ca, din numarul total de 5.956.015 voturi trimise prin corespondenta, un numar de 2.998.545 voturi au fost anulate din cauza lipsei semnaturii electronice.Hotararea a fost contestata in instanta de catre actionarul Dan Segal, care acuza faptul ca alti trei actionari ar actiona concertat ilegal pentru a controla societatea. Este vorba de un grup format din actionarii Anodin Assets, Accord Construct Alt si Green Energy Specialists. Acestia au in total 42,88% din actiunile Prebet Aiud , iar actiunea lor concertata incalca o regula legala, care spune ca, in cazul companiilor listate pe Bursa de Valori Bucuresti , atunci cand un grup ajunge sa controleze 33% din capitalul social al unei societati, trebuie sa faca o oferta publica de preluare a actiunilor celorlalti actionari, lucru care nu s-a intamplat.Foto: Facebook/ Prebet AiudCeilalti actionari ai companiei sunt Liviu Hagea - 30.85% si altii (alti actionari persoane fizice si juridice) - 26,24%. Tribunalul Alba a emis in 24 martie 2021 o ordonanta presedintiala prin care a suspendat efectele hotararii din 29 ianuarie, pana la solutionarea cererii de anulare a acesteia. Hotararea Tribunalului a fost mentinuta la Curtea de Apel in 8 iunie 2021.Disputa pe acest subiect continua, Tribunalul Alba urmand sa se pronunte in 23 iunie 2021 pe cererea de anulare a hotararii AGA din 29 ianuarie, de la care au plecat toate deciziile ulterioare. De asemenea, in 16 iunie, aceeasi instanta se va pronunta pe o cerere de ordonanta presedintiala cu privire la inregistrarea suspendarii drepturilor de vot in cuantum de 33% de catre Depozitarul Central.In 4 mai 2021, noul consiliu de administratie dominat de actionarii acuzati ca actioneaza "concertat" pentru preluarea companiei l-au confirmat pe Francisc Mathe in functia de presedinte. De asemenea, CA-ul a decis achizitia unui pachet de 5% la Roca Investments SA, la un pret de 2.100.000 euro, tranzactie contestata de restul actionariatului pentru ca nu are legatura cu activitatea companiei din Aiud.De asemenea, in sedinta CA-ului din 10 mai 2021 s-a hotarat revocarea din functia de director a lui Ranca Flaviu si numirea lui Ciurescu Claudiu. In aceeasi zi a avut loc un protest pe platforma industriala, muncitorii iesind de pe sectii pentru a se opune inlocuirii directorului general. In 29 aprilie s-a desfasurat o noua adunare generala a actionarilor , care a respins definitiv solicitarea unor actionari de a anula un plan de investitii in valoare de 16 milioane de lei, aprobat la AGA din 29 ianuarie, bani din care au fost achizitionat pachetul de actiuni la Roca Investments SA. De asemenea, s-a respins aprobarea unul plan de investitii in valoare de maximum 1,1 milioane de euro pentru achizitia de echipamente si utilaje necesare activitatii curente.Tot la aceasta AGA au fost confirmati in functia de membri ai Consiliului de Administratie Mathe Francisc, Deceanu Liviu Daniel, Morutan Iulian Alin, Ratiu Nicolae Christopher si Salagean Mihetiu Sorin.