Statul vinde la licitatie lemnul taiat ilegal din paduri. Peste 300 de metri cubi costa aproximativ 60.000 de lei

Valoarea lemnului a fost stabilita conform raportului de evaluare intocmit de un evaluator autorizat ANEVAR, iar licitatia va avea loc online" Masura de valorificare a bunurilor indisponibilizate a fost dispusa de Parchetul de pe langa Judecatoria Alba Iulia intr-un dosar in cadrul caruia se desfasoara cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de taiere fara drept de arbori si furt de arbori prevazute de Legea nr. 46/2008 privind Codul Silvic , precum si cercetari cu privire la savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata si uzul de fals prevazute de Codul Penal.In conformitate cu dispozitiile art. 5 din Legea nr. 318/2015, principiile dupa care se desfasoara activitatea Agentiei Nationale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate sunt legalitatea, confidentialitatea, integritatea, autonomia operationala, celeritatea, eficienta si respectarea drepturilor si intereselor legitime ale proprietarilor, ale titularilor altor drepturi asupra bunurilor si ale tertilor", transmite Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate.Informatii suplimentare privind bunurile valorificate de ANABI pot fi obtinute pe portalul anabi.just.ro (sectiunea licitatii publice: https://anabi.just.ro/licitatiionline ); e-mail: licitatii.anabi@just.ro; Facebook : Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate ( https://www.facebook.com/ANABIMJ/