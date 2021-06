Peste 430.000 de femei sunt actionari sau asociati in firmele din Romania

Conform datelor centralizate, actionarii sau asociatii barbati erau in numar de 824.018 (65,7%) in cele 1.064.214 de firme active din Romania la finalul lunii aprilie.Numarul total de asociati/actionari persoane fizice imputernicite era, in perioada mentionata, de 1.254.172.Statistica ONRC arata ca cel mai mare numar de femei actionari/asociati se inregistra in Bucuresti - 91.309 (33,5%), Cluj - 24.162 (32,86%), Ilfov - 19.836 (34,33%) si Timis - 18.779 (32,76%), iar cel mai mic in Covasna - 2.640 (33,09%), Mehedinti - 2.945 (35,51%) si Ialomita - 3.130 (35,70%)