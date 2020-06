Workspace Studio isi extinde portofoliul de produse catre zona de retail, dupa o crestere pe segment de 200% pe fondul muncii remote

Despre Workspace Studio

In perioada 15 martie - 15 mai, 95% dintre proiectele noi operate de Workspace Studio in zona amenajarii de birouri B2B au stagnat in contextul restrictiilor sociale impuse, dar si a noii realitati de pe piata muncii. In contrast, compania a inregistrat o crestere a cererii de mobilier ergonomic pentru acasa, iar pe anumite produse vanzarile s-au dublat.-declara Horatiu Didea, Managing Partner Workspace Studio.In acest context Workspace Studio s-a orientat catre cresterea portofoliului de produse destinate zonei de retail: scaune si fotolii, canapele, mese si birouri adaptate ca design zonei de locuit. Astfel, incepand cu luna iunie, compania a inclus in portofoliu piese de mobilier emblematice semnate Hay, companie daneza centrata pe un design actual, axat pe confort si functionalitate imbinate in linii contemporane.-explica Horatiu Didea.Pana la finalul anului, vanzarile pe segmentul rezidential vor continua sa creasca intr-un ritm constant, pana la aproximativdin cifra de afaceri. Dinamica pozitiva ar putea fi influentata inclusiv de companii, in special cele care in mod traditional sunt preocupate de starea de bine a angajatilor lor, care au acordat sau vor acorda stimulente financiare pentru a asigura un spatiu de lucru confortabil angajatilor care continua sa lucreze de acasa.Workspace Studio este o companie specializata in solutii de fitout si mobilier de birou orientat catre design ergonomicsi partener unic acreditat al Herman Miller in Romania. In 2019, afacerile Workspace Studio au fost de 10.7 milioane euro, duble fata de 2018, iar pentru 2020 tinta era depasirea pragului de 12 milioane de euro. In contextul actual Workspace Studio estimeaza ca stagnarea din trimestrele 2 si 3 va afecta semnificativ dinamica. Chiar daca ultimul trimestru al anului ar putea inregistra o revenire, aceasta va fi destul de lenta, fiind necesara aplicarea unei corectii de 30-50% asupra estimarii initiale in privinta cifrei de afaceri totale pentru acest an.Workspace Studio este distribuitor de mobilier de birou de inalta calitate si ergonomie si Dealer Partner Autorizat unic al Herman Miller in Romania.Solutiile propuse de Workspaces sunt personalizate si integrate, la cheie, cu accent pe ergonomie, sustenabilitate din punct de vedere financiar si design centrat pe oameni si activitatile si interactiunile acestora.Fiind unul dintre putinii jucatori din piata orientat catre design human -centric, Workspace Studio este Dealer Partner Autorizat al Herman Miller in Romania.Herman Miller, cel mai prestigios producator mondial de mobilier de birou, creeaza solutii inovatoare pentru a ajuta oamenii sa realizeze lucruri extraordinare in munca lor. Conceptele Herman Miller si designerii care muncesc impreuna cu Herman Miller rezolva probleme reale pentru oameni si organizatii din intreaga lume. Aceasta abordare a designului face ca Herman Miller sa fie recunoscut ca lider al inovatiei globale in mobilier de birou, accesorii si servicii ergonomice strategice. Produse Herman Miller se afla expuse in colectiile permanente ale marilor muzee din lume.HAY este o companie daneza, fondata in 2002 la Copenhaga, al carui pachet majoritar este in prezent detinut de Herman Miller, companie americana orientata catre productia de mobilier ergonomic si solutii de design office. Pachetul majoritar a fost achizitionat in doua etape, in 2018 si 2019, iar 33% din companie este in continuare detinut de fondatori - Creative Directors ai companiei - Rolf si Mette Hay.