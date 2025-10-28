Comisarul European pentru Economie sugerează că nu e 100% sigur că România se poate înscrie în ținta de deficit fiscal excesiv. Când se va stabili dacă acest lucru e posibil

Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, a delarat marţi, la Bucureşti, că Comisia Europeană va stabili până la finalul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerinţele privind deficitul excesiv, iar dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite evitarea suspendării fondurilor europene.

Comisarul European a declarat, la Palatul Victoria, despre deficitul de 9,3% din PIB, că este esenţial să fie luate măsuri curajoase, ca să corecteze această situaţie şi să reducă vulnerabilităţile României.

”Am lucrat îndeaproape cu Guvernul şi autorităţile române în ultima lună, mai ales cu domnul prim-ministru şi ministrul de Finanţe, pentru a ne ocupa de aceste probleme urgente şi, tocmai de aceea, vreau să le mulţumesc pentru colaborarea strânsă în această privinţă. Amploarea şi natura măsurilor luate corespund deplin cu eforturile de a face ca România să reintre în linie cu ceea ce este necesar, dar încă ne aşteptăm ca deficitul bugetar să fie de 8,3% şi este important să păstrăm un cadru important, adică ţinta de deficit pentru 2026 trebuie să fie respectată, pentru a se asigura stabilitatea financiară la care s-a ajuns, ca şi pentru a corecta până în 2030 deficitul excesiv, conform planurilor”, a declarat comisarul european.

Potrivit lui Dombrovskis, ”pieţele financiare au recunoscut aceste lucruri şi permit României să rămână o ţintă recomandată pentru investiţii, în conformitate cu viziunea pieţelor”.

”Este important ca România să păstreze accesul la pieţele internaţionale de capital şi să se asigure că îşi poate finanţa priorităţile de politici, la costuri acceptabile. Pe mai departe, trebuie să ne asigurăm că sistemul de finanţe publice şi creşterea economică îregistrează performanţe solide şi tocmai de aceea sunt necesare eforturi continue şi implicare. Având în vedere raporturile autorităţilor române şi măsurile luate în ultimele luni, Comisia va stabili dacă România poate îndeplini cerinţele fiscale europene privitoare la procedura de deficit fiscal excesiv, până la sfârşitul lunii noiembrie. Dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite Comisiei să oprească procesul de condiţii macroeconomice şi să evite suspendarea fondurilor europene”, a anunţat comisarul European.

El a afirmat că o discuţie a vizat şi implementare rapidă a prevederilor PNRR. ”Este foarte important să ducem mai departe aceste procese. Comisia a făcut o evaluare pozitivă”, a spus Valdis Dombrovskis.

Potrivit comisarului european, dincolo de PNRR, România va putea să conteze pe sprijin substanţial din partea Uniunii Europene, prin fondurile de coeziune, prin instrumentul SAFE pentru apărare şi prin bugetul european pe termen lung.

”Va fi esenţial ca România să asigure mecanisme coerente, stabile şi transparente pentru înlesnirea absorbţiei acestor fonduri de care beneficiază economia România, cetăţenii şi mediul de afaceri. Noi contăm ca România să fie în continuare un partener important, pentru a ne lupta cu provocările cu care ne luptăm astăzi, care ţin de concurenţă şi până la apărare şi ne asigurăm că o economie stabilă şi puternică este foarte importantă din acest punct de vedere”, a subliniat comisarul european.

