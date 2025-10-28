Comisarul European pentru Economie sugerează că nu e 100% sigur că România se poate înscrie în ținta de deficit fiscal excesiv. Când se va stabili dacă acest lucru e posibil

Autor: Luca Dinulescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 13:08
342 citiri
Comisarul European pentru Economie sugerează că nu e 100% sigur că România se poate înscrie în ținta de deficit fiscal excesiv. Când se va stabili dacă acest lucru e posibil
Comisia Europeană ia în calcul inclusiv un scenariu în care România nu se va înscrie în ținta de deficit bugetar asumat. FOTO: Pixabay

Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru economie şi productivitate, implementare şi simplificare, a delarat marţi, la Bucureşti, că Comisia Europeană va stabili până la finalul lui noiembrie dacă România poate îndeplini cerinţele privind deficitul excesiv, iar dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite evitarea suspendării fondurilor europene.

Comisarul European a declarat, la Palatul Victoria, despre deficitul de 9,3% din PIB, că este esenţial să fie luate măsuri curajoase, ca să corecteze această situaţie şi să reducă vulnerabilităţile României.

”Am lucrat îndeaproape cu Guvernul şi autorităţile române în ultima lună, mai ales cu domnul prim-ministru şi ministrul de Finanţe, pentru a ne ocupa de aceste probleme urgente şi, tocmai de aceea, vreau să le mulţumesc pentru colaborarea strânsă în această privinţă. Amploarea şi natura măsurilor luate corespund deplin cu eforturile de a face ca România să reintre în linie cu ceea ce este necesar, dar încă ne aşteptăm ca deficitul bugetar să fie de 8,3% şi este important să păstrăm un cadru important, adică ţinta de deficit pentru 2026 trebuie să fie respectată, pentru a se asigura stabilitatea financiară la care s-a ajuns, ca şi pentru a corecta până în 2030 deficitul excesiv, conform planurilor”, a declarat comisarul european.

Potrivit lui Dombrovskis, ”pieţele financiare au recunoscut aceste lucruri şi permit României să rămână o ţintă recomandată pentru investiţii, în conformitate cu viziunea pieţelor”.

”Este important ca România să păstreze accesul la pieţele internaţionale de capital şi să se asigure că îşi poate finanţa priorităţile de politici, la costuri acceptabile. Pe mai departe, trebuie să ne asigurăm că sistemul de finanţe publice şi creşterea economică îregistrează performanţe solide şi tocmai de aceea sunt necesare eforturi continue şi implicare. Având în vedere raporturile autorităţilor române şi măsurile luate în ultimele luni, Comisia va stabili dacă România poate îndeplini cerinţele fiscale europene privitoare la procedura de deficit fiscal excesiv, până la sfârşitul lunii noiembrie. Dacă evaluarea Comisiei este pozitivă, acest lucru va permite Comisiei să oprească procesul de condiţii macroeconomice şi să evite suspendarea fondurilor europene”, a anunţat comisarul European.

El a afirmat că o discuţie a vizat şi implementare rapidă a prevederilor PNRR. ”Este foarte important să ducem mai departe aceste procese. Comisia a făcut o evaluare pozitivă”, a spus Valdis Dombrovskis.

Potrivit comisarului european, dincolo de PNRR, România va putea să conteze pe sprijin substanţial din partea Uniunii Europene, prin fondurile de coeziune, prin instrumentul SAFE pentru apărare şi prin bugetul european pe termen lung.

”Va fi esenţial ca România să asigure mecanisme coerente, stabile şi transparente pentru înlesnirea absorbţiei acestor fonduri de care beneficiază economia România, cetăţenii şi mediul de afaceri. Noi contăm ca România să fie în continuare un partener important, pentru a ne lupta cu provocările cu care ne luptăm astăzi, care ţin de concurenţă şi până la apărare şi ne asigurăm că o economie stabilă şi puternică este foarte importantă din acest punct de vedere”, a subliniat comisarul european.

Bolojan a închis parțial robinetul de bani al partidelor, dar unii spun că se putea mai mult. „Nu era rău să le taie mai drastic, cu atât mai mult cu cât le plătim fiecare dintre noi”
Bolojan a închis parțial robinetul de bani al partidelor, dar unii spun că se putea mai mult. „Nu era rău să le taie mai drastic, cu atât mai mult cu cât le plătim fiecare dintre noi”
Rectificarea bugetară din 1 octombrie 2025 nu a fost lipsită de surprize, în sensul în care Guvernul a diminuat subvențiile pentru partidele politice cu aproape 18%. Informația, publicată...
Care este rețeta miracolului economic polonez și cum se poate inspira România din el. „Vorbim, în primul rând, despre o economie alimentată de bani europeni bine directionați”
Care este rețeta miracolului economic polonez și cum se poate inspira România din el. „Vorbim, în primul rând, despre o economie alimentată de bani europeni bine directionați”
Miracolul economic polonez a devenit o realitate, cea mai mare economie europeană oferindu-le cetățenilor săi un nivel de trai similar cu cel al britanicilor, în vreme ce, recent, economia...
#economie, #deficit fiscal, #Comisia Europeana, #deficit bugetar , #deficit bugetar
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal s-a decis si ii pune banii "pe masa" Shakirei: 11 milioane de euro
Adevarul.ro
Afara cu Lukoil din tara? Ce poate face Romania dupa sanctiunile lui Trump impotriva Rusiei: "Avem deja un mecanism care poate fi extins"
ObservatorNews.ro
Nu raspundeti daca primiti acest mesaj pe WhatsApp.Escrocii au mai gasit o metoda de inselatorie online

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristian Bușoi dezvăluie „elefantul din cameră”: Lukoil nu este singura companie cu acționariat rusesc din România. Caramitru acuză direct: sistemul energetic e la ruși
  2. Comisarul European pentru Economie sugerează că nu e 100% sigur că România se poate înscrie în ținta de deficit fiscal excesiv. Când se va stabili dacă acest lucru e posibil
  3. Studiu Cambridge și Meta: Televizoarele 8K nu aduc aproape niciun beneficiu vizual real față de 4K
  4. Google neagă existența unei breșe de securitate în Gmail: „Conturile utilizatorilor sunt sigure”
  5. Operatorul de telecomunicații Digi a angajat un conglomerat de mari bănci pentru listare la bursă în Spania. Mișcarea ar fi evaluată la 2,5 miliarde de euro
  6. Bugetul pentru programul "Rabla 2025" va fi suplimentat. Când încep înscrierile
  7. Soluția prin care românii care au credite de nevoi personale ar putea să fie mai bine protejați și să scape mai repede de împrumutul de la bancă
  8. Număr record de investitori români – TradeVille
  9. România și Bulgaria au cele mai ieftine credite ipotecare din regiune, deși băncile sunt tot mai reticente în a le oferi ca urmare a scumpirii TVA la tranzacții imobiliare
  10. Carburanții continuă să se scumpească. De ce o ieșire a Lukoil de pe piața românească ar putea să ducă prețurile și mai mult în sus