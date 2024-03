Comisia Europeana ar fi descoperit dovezi asupra motivului pentru care masinile electrice chinezesti sunt mai ieftine decat cele europene

Comisia Europeana pare a fi descoperit dovezi ca guvernul chinez subventioneaza vehiculele electrice exportate in Europa prin „transfer direct de fonduri” si alte mecanisme

Comisia se afla in mijlocul unei investigatii privind faptul ca vehiculele electrice construite in China primesc subventii neloiale. Remediile potentiale ar putea include tarife pentru a proteja producatorii din UE. Ancheta urmeaza sa se incheie in noiembrie, desi UE ar putea impune taxe provizorii din iulie.

Comisia a anuntat ca va incepe azi verfificarea inregistrarilor vamale ale importurilor de vehicule electrice din China, ceea ce inseamna ca acestea ar putea fi afectate de tarife retroactive din acel moment, daca investigatia comerciala a UE va concluziona ulterior ca primesc subventii neloiale.

Camera de Comert din China a declarat ca este dezamagita de aceasta miscare si ca cresterea importurilor a reflectat cresterea cererii europene pentru vehicule electrice.

Marti, comisia a publicat un document in care a spus ca are suficiente dovezi care tind sa arate ca vehiculele electrice chinezesti sunt subventionate si ca importurile au crescut cu 14% fata de an de la lansarea oficiala a anchetei in octombrie.

Producatorii chinezi de automobile, inclusiv BYD si SAIC MG, vizeaza Europa cu o gama de vehicule electrice la preturi competitive, punand presiune asupra producatorilor de pe piata de masa, cum ar fi Stellantis si Volkswagen Group.

BYD, care a depasit Tesla ca cel mai mare producator de vehicule electrificate din lume anul trecut, a declarat in decembrie ca va construi o fabrica de masini in Ungaria pentru a creste vanzarile in Europa.

Dovezile descoperite de UE

Comisia a spus ca are dovezi care arata ca importurile catre UE sunt subventionate, desi nu a enumerat cazuri specifice.

Aceste subventii includ:

• Transferul direct de fonduri si potentialele transferuri directe de pasive si fonduri;

• Venituri guvernamentale „renuntate sau neincasate”;

• Livrari guvernamentale de bunuri sau servicii „pentru o remuneratie mai mica decat ce adecvata”.

Dar, potrivit Risco.ro, aceste dovezi par o idee cam generale, fara cazuri specifice e greu de impresionat europenii.

Comisia a spus ca exporturile din China au constituit „circumstante critice prin „importuri masive intr-un timp relativ scurt”. Au existat 177.839 de importuri din octombrie 2023 pana in ianuarie 2024, o crestere de 11% fata de perioada de ancheta din octombrie 2022-septembrie 2023.

Importurile au crescut cu 14% de la an la an in perioada octombrie-ianuarie, a spus comisia.

Daca importurile din China continua in ritmul actual, a spus comisia, producatorii de automobile din UE s-ar putea confrunta cu o scadere a vanzarilor si niveluri de productie reduse. Acest lucru ar putea „afecta negativ ocuparea fortei de munca si productia generala a producatorilor sindicali”, afirma comisia.

In cercetarile recente din alte sectoare, cum ar fi bicicletele electrice si cablurile cu fibra optica, UE a descoperit marje de subventie care oscileaza de la 4% la 17%.

Ancheta face parte dintr-un efort al UE de a proteja liniile de aprovizionare si de a aduce productia mai aproape de casa, in special in sectoare cheie precum semiconductorii si produsele farmaceutice.

Anuntul a testat relatiile deja fragile cu Beijingul, care a lansat ulterior propria ancheta antidumping asupra coniacului importat din UE, o miscare vazuta ca o represalie impotriva Frantei, care a sprijinit verificarea importului de vehicule electrice. De altfel, acesta pare a tensiona relatiile dintre UE si China, in conditiile in care cele cu Rusia sunt rupte deja, cel putin pentru catei, si par a crea o imagine in lume a Uniunii Europene de batran artagos care se cearta cu toata lumea.

De altfel, singurul lucru important din aceasta ecuatie e soarta zecilor sau sutelor de mii de angajati ai companiilor afectate, care pot fi afectate de escaladarea acestui conflict comercial dintre UE si China, care a venit intr-un moment foarte nepotrivit.

