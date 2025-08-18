Comunicarea guvernamentală la cel mai înalt nivel dă semnale îngrijorătoare pe piețele internaționale

Ca și când nu erau de ajuns problemele cu implementarea măsurilor din pachetul 1, proiectele din pachetul 2, dl. premier Ilie Bolojan s-a gândit că, preventiv, ar fi bine să creeze o stare de neliniște în mediul macroeconomic, la Bloomberg, nu în altă parte, unde declara, citez:

“Riscul de incapacitate de plată este, într-adevăr, foarte mare după ani de deficit mare. Dacă nu intrăm pe o traiectorie stabilă, singurul rezultat posibil este unul foarte negativ.” – încheiat citatul.

În primul rând, pentru că poziția purtătorului de cuvânt al guvernului a fost ocupată de curând, trebuie ca un brief (un rezumat) asupra subiectului de comentat la Bloomberg să fi fost înmânat dlui Bolojan înainte de interviu. Iar dl. Bolojan putea să țină cont de el sau nu. Din p.d.v. ierarhic, șeful are ultimul cuvânt. Dar, dacă această declarație provoacă seisme în piețele financiare internaționale, tot șeful poartă și răspunderea deciziilor sale. Subiectul cu “mermeleala” e prea jos, nu merită comentat. În spațiul public puteau să apară doar niște destituiri din zona de comunicare a guvernului. Atât.

Din păcate, nuanțe sensibile, care, pentru populația majoritară, probabil se doreau a fi un avertisment despre cât de rău o să ne fie, pentru specialiști în macroeconomie, finanțiști, investitori (pentru că asta e audiența Bloomberg), au fost un semn de întrebare asupra competenței premierului României privind starea economiei naționale. Pentru că, doar cu câteva zile înainte, Eurostat publicase rezultatele pe trimestrul II al anului 2025, iar România avea cea mai mare creștere economică din UE. Expertiza a vorbit… singură.

Așa e: când, din dorința de a justifica necesitatea luării măsurilor din pachetul 1, care au lovit numai în contribuabili, o expresie neinspirată a dus la stârnirea multor valuri nefavorabile și stării economiei, și arcului guvernamental. Dacă d-na Dogioiu, care sigur știa nuanțele acestea fine, nu i-a făcut brief-ul dlui Bolojan, e grav. Dacă dl. Bolojan, considerând că are suficientă experiență cu mass-media, a refuzat detaliile purtătorului de cuvânt, mai primește o bilă neagră la capitolul expertiză profesională.

Mai e puțin și trece și luna august. Pachetul 2 este pe cale să fie finalizat, procentul e discutabil. Oricum, nu pare că sfârșitul lunii va aduce și sfârșitul dezmățului la companiile de stat, restructurarea aparatului guvernamental și restul promisiunilor anunțate, încruntat și decis.

După cum se vede din piață, inflația a început deja s-o ia pe deal, în sus, dl. Mugur Isărescu făcând o declarație realistă a indicelui de inflație, toate în lipsa măsurilor de relansare a economiei, de măsuri proactive pentru mediul economic, care să creeze noi locuri de muncă, noi produse, noi taxe și impozite, în final.

Să nu mai vorbim despre liberalizarea prețului la energie electrică, care s-a făcut fără ca, în prealabil, piața de energie să fie recalibrată de către ANRE. De ce? Cică nu mai sunt bani pentru compensarea furnizorilor de energie, conform plafonării de tristă amintire din 2021. Și dacă nu mai avem bani, cerem de la contribuabili, doar de asta sunt aici.

Nici acum dl. Bogdan Ivan, ministrul energiei, nu a găsit timp să se ocupe de analiza prețului kilowatt-ului, deși toate societățile de producție de energie sunt în subordinea domniei sale. A avut însă timp să vadă dacă posturi din conducerile consiliului de supraveghere sunt libere pentru apropiații domniei sale. Am apreciat reacția dlui Sorin Grindeanu: discretă, la obiect. Poate își revine și se apucă de ce trebuie să facă. Nu cred că înțelege ce apasă pe umerii domniei sale.

Iar dl. Ilie Bolojan nu întreabă subalternii despre ce ar putea să scadă nivelul inflației, ce ar putea ameliora nivelul de trai al conaționalilor domniei sale, căci s-ar contrazice față de ce a declarat la Bloomberg: riscul intrării în incapacitate de plată. Curat murdar… cum ar zice conu’ Iancu al lui Caragiale.

Între timp, la sănătate, deși ni s-au luat sumele pentru CASS, vedem că atunci când mergem pentru controale preventive, deși accesezi medici specialiști pe problemă, cu bilet de trimitere de la medicul de familie, când este vorba de un CT/RMN, mai trebuie să scoți din ce a mai rămas din pensie încă 4-500 de lei, pentru că procedura se poate face, decontabilă, numai dacă te internezi într-un spital. Dl. ministru al Sănătății se tot luptă cu meniurile spitalelor, dar cu procedurile CNAS nu dorește sau nu știe să se implice. Și noi plătim. Ce? Impostura, lipsa expertizei manageriale, necunoașterea legislației, stufoasă mai rău ca Delta Dunării, din care scapă cine poate. Cine nu… n-a avut noroc. După o viață de muncă. Iar e bine, ca să nu fie rău.

Din cauza experienței mele anterioare, mă întâlnesc cu o mulțime de conaționali și ce văd mă înspăimântă. Cei care au făcut ceva în viața lor, au realizat ceva, își pregătesc copiii să acceseze școli sau facultăți în țările din vest sau în USA. Asta, cred eu, că este încă o problemă a acestui guvern, pe care ar trebui s-o rezolve: perspectivele pe termen scurt și mediu, cu date, cifre, creșteri ale nivelului de trai. Pentru că accesul la net, libera circulație, datorită apartenenței la UE, au făcut ca viitorul forței de muncă românești să fie foarte fragil. Dacă guvernanții nu reconsideră echilibrul între forța de muncă și costurile vieții, generate de energie, gaze, combustibili, care, după părerea mea, acum sunt distorsionate în favoarea unor “băieți deștepți”, de care nu mai scăpăm, vom rămâne din ce în ce mai puțini și, din păcate, nu cei mai deștepți. Moștenirea fostului președinte Traian Băsescu.

Lumea aceasta, cu antreprenori care nu plătesc mai mult de salariul minim, după care se plâng că le pleacă oamenii, cu lipsa unor perspective de dezvoltare industrială, promisă de atâția ani și nerealizată nici acum, ne va duce în ceea ce dl. Bolojan, actualul decident al destinului economic românesc, are datoria, prin fișa postului, să refacă: structura economică și administrativă, distrusă de 35 de ani de guvernare haotică. Ca să poată, după aceea, să declare, tot la Bloomberg, că România e mai tare ca pasărea Phoenix. Cenușă e destulă, atât a mai rămas din industria veche.

Doru Sinca este de profesie inginer, absolvent al Institutului Politehnic Bucuresti, in prezent pensionar.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

