Premierul Cîțu anunță adoptarea de urgență a legii consumatorului vulnerabil

"Am pregătit deja şi am şi anunţat public, vom aproba mai rapid legea consumatorului vulnerabil şi în acelaşi timp am propus, va fi o compensare în această iarnă a preţului facturat. Va fi o compensare în factură. Pe lângă consumatorul vulnerabil, vom merge mai departe şi vom compensa o parte din factură", a declarat Cîţu marţi la Parlament.Întrebat dacă vor exista consecinţe pentru furnizorii de energie care nu respectă piaţa concurenţială, premierul a răspuns: "Dacă există aşa ceva, bineînţeles. Asta a fost discuţia cu cei de la Consiliul Concurenţei. Informaţiile primite până acum arată că nu există astfel de situaţii".Peste 400.000 de familii din întreaga ţară ar putea beneficia de pe urma legii consumatorului vulnerabil